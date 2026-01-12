5G впервые в Украине: какой город выбрали для старта

В центре Львова заработала пилотная сеть связи пятого поколения — 5G. Это первый подобный проект в Украине, обеспечивающий скорость передачи данных около 500 Мбит/с на одного абонента. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

5G. Фото: из открытых источников

Львов выбрали для тестирования не случайно. По данным Минцифры, город имеет один из самых высоких уровней проникновения смартфонов, готовых к работе в сетях 5G, а также уже оснащен более 20 базовыми станциями нового поколения. Именно поэтому Львов рассматривают как технологическую лабораторию перед национальным запуском 5G.

После согласования с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины и успешного завершения тестирования планируется масштабировать пилотный проект. Уже в январе сеть 5G должна быть запущена в Бородянке, в феврале – в Харькове, после чего новый стандарт связи постепенно появится и в других городах страны.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров ранее отмечал, что развитие 5G важно с учетом ситуации безопасности. По его словам, государство стремится обеспечить стабильный доступ к интернету, в частности, для жителей прифронтовых территорий.

О подготовке к запуску пилотных сетей 5G в ряде городов Украины стало известно в конце 2025 года. Нынешний старт во Львове стал первым практическим шагом по внедрению нового стандарта связи на национальном уровне.

