logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech интернет 5G впервые в Украине: какой город выбрали для старта
commentss НОВОСТИ Все новости

5G впервые в Украине: какой город выбрали для старта

Львов стал "технологической лабораторией" перед масштабным запуском нового стандарта связи по всей стране

12 января 2026, 12:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В центре Львова заработала пилотная сеть связи пятого поколения — 5G. Это первый подобный проект в Украине, обеспечивающий скорость передачи данных около 500 Мбит/с на одного абонента. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

5G впервые в Украине: какой город выбрали для старта

5G. Фото: из открытых источников

Львов выбрали для тестирования не случайно. По данным Минцифры, город имеет один из самых высоких уровней проникновения смартфонов, готовых к работе в сетях 5G, а также уже оснащен более 20 базовыми станциями нового поколения. Именно поэтому Львов рассматривают как технологическую лабораторию перед национальным запуском 5G.

После согласования с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины и успешного завершения тестирования планируется масштабировать пилотный проект. Уже в январе сеть 5G должна быть запущена в Бородянке, в феврале – в Харькове, после чего новый стандарт связи постепенно появится и в других городах страны.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров ранее отмечал, что развитие 5G важно с учетом ситуации безопасности. По его словам, государство стремится обеспечить стабильный доступ к интернету, в частности, для жителей прифронтовых территорий.

О подготовке к запуску пилотных сетей 5G в ряде городов Украины стало известно в конце 2025 года. Нынешний старт во Львове стал первым практическим шагом по внедрению нового стандарта связи на национальном уровне.

Читайте также на портале "Комментарии" — сторонники теорий заговора о вреде 5G уже много лет распространяют мнение, что эта технология якобы опасна для здоровья. Но новое научное исследование совсем опровергло их главные подтверждения.

Работа ученых была опубликована в рецензируемом журнале PNAS Nexus (Oxford Academic). Ученые провели прямой эксперимент: они влияли на клетки кожи человека излучением на частотах 27 и 40,5 ГГц – это те же диапазоны, которые используются в современных 5G-сетях.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/zedigital/6552
Теги:

Новости

Все новости