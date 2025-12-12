Суверенний штучний інтелект: як Європа та світові корпорації допоможуть Україні виграти технологічну війну

У сучасному світі штучний інтелект стає не лише технологічним інструментом, а й стратегічним ресурсом для національної безпеки, економічного зростання та геополітичної незалежності. Згідно з даними компанії Accenture, опублікованими у листопаді 2025 року, 62% європейських організацій шукають суверенні рішення ШІ через геополітичну нестабільність. Для України, яка активно розвиває національну інфраструктуру штучного інтелекту, ці тенденції відкривають шлях до технологічної незалежності та економічного відновлення після війни.

Суверенний штучний інтеллект. Фото: Reuters

Європейські тенденції

Компанія Accenture, світовий лідер у сфері консалтингу, у своєму звіті "Європа шукає більшої суверенності штучного інтелекту" зазначає, що європейські організації все більше акцентують увагу на контролі над даними та інфраструктурою. Згідно з її даними, 60% організацій планують збільшити інвестиції в суверенні технології штучного інтелекту протягом наступних 2 років, з найвищими показниками в Німеччині (73%), Італії (71%) та Швейцарії (64%). Це стосується насамперед секторів банківської справи (76%), державних послуг (69%) та комунальних послуг (70%). Лише 36% ініціатив зі штучним інтелектом та даних вимагають суверенного підходу через регуляторні вимоги чи чутливість інформації, але геополітична напруга посилює цю тенденцію.

Мауро Маккі, виконавчий директор Accenture в Європі, Близькому Сході та Африці, наголошує: "Європа стикається з парадоксом штучного інтелекту. Її лідери розуміють необхідність прискореного впровадження для стимулювання інновацій та зростання. Але водночас, оскільки більшість технологій походять з-за меж регіону, це може сприйматися як ризик. Суверенний підхід допомагає розв'язати цю проблему, дозволяючи захищати критичні операції без перешкод для інновацій та конкурентоспроможності". Мауро Капо, керівник напряму цифрової суверенності в Accenture, додає: "Суверенний підхід не про утримання всього в одному місці. Мета полягає в тому, щоб обирати технологічні рішення залежно від рівня контролю над даними, інфраструктурою та моделями, при цьому використовуючи масштаб та інновації від постачальників поза Європою.".

Європейський Союз доповнює ці тенденції стратегією "Застосування штучного інтелекту", запущеною в жовтні 2025 року, яка спрямована на інтеграцію технологій у промисловість та державні послуги. Вона передбачає щорічні інвестиції в розмірі 1 млрд євро з програм "Horizon Europe" та "Digital Europe", з метою досягти 20 млрд євро на рік загалом, включаючи приватні кошти та внески держав-членів. Це частина ширшої стратегії "AI Continent Action Plan" від квітня 2025 року, яка мобілізує 200 млрд євро приватних інвестицій через фонд InvestAI initiative.

Південна Корея та ОАЕ як приклад суверенності ШІ

Південна Корея демонструє амбітний підхід до розвитку технологій, інвестуючи 4,9 млрд доларів США у 2025 році в 12 стратегічних галузей, включаючи штучний інтелект, з метою досягти 25 млрд доларів США до 2028 року. Ці інвестиції спрямовані на оновлення національних стратегій з урахуванням глобальних трендів та вимог безпеки, що робить країну лідером у виробництві чіпів для штучного інтелекту.

Об'єднані Арабські Емірати через проект "Stargate UAE", запущений у травні 2025 року, створюють кластер обчислювальної потужності на 1 гігават, як частину 5-гігаватного кампусу штучного інтелекту на 25 кв. км. Партнерами є компанія G42, OpenAI, Oracle, NVIDIA, SoftBank Group та Cisco. Сем Альтман, співзасновник та виконавчий директор OpenAI, зазначив: "Створюючи перший "Stargate" за межами США в ОАЕ, ми перетворюємо сміливе бачення на реальність. Це перший великий крок у нашій ініціативі OpenAI для інших країн'".

Ці приклади контрастують з Європою, де акцент на гібридних моделях (65% організацій визнають неможливість конкуренції без неєвропейських технологій), тоді як Корея та ОАЕ фокусуються на масових інвестиціях у інфраструктуру.

Українські ініціативи

Україна активно розвиває власну екосистему, підписавши угоду з корпорацією NVIDIA у листопаді 2025 року для будівництва національної інфраструктури штучного інтелекту. Ключові напрями: створення інфраструктури на базі технологій NVIDIA, розвиток талантів, спільні дослідження та підтримка стартапів. Перший проект – "Дія.ШтучнийІнтелект ВеликаМовнаМодель", адаптована до українського законодавства та послуг. Михайло Федоров, перший заступник прем'єр-міністра та міністр цифрової трансформації, зазначає: "Створення суверенного штучного інтелекту – питання національної безпеки та захисту даних, особливо в умовах війни. Співпраця з NVIDIA дає доступ до найкращої інфраструктури та експертизи для створення стійкої екосистеми".

Крім того, у грудні 2025 року Україна розпочала розробку незалежної системи на базі відкритого фреймворку Gemma від Google, для посилення військових операцій та цивільних послуг.

Економічні можливості

Штучний інтелект стимулює створення робочих місць, особливо в Європі та Україні. Згідно з барометром PwC 2025 року, галузі з високим впливом штучного інтелекту демонструють зростання продуктивності втричі вище, а заробітних плат – удвічі швидше. В Україні ринок штучного інтелекту сягнув 419,4 мільйона доларів у 2025 році, з очікуваним зростанням на 26,26% щорічно, до понад 1,5 млрд доларів до 2031 року. Кількість спеціалістів зросла вп'ятеро за останнє десятиліття, а IT-сектор працевлаштовує 346 300 осіб станом на 2023 рік.

У Європі, за даними EY European AI Barometer 2025, 44% респондентів відзначають покращення продуктивності завдяки штучному інтелекту. Навички в цій сфері дають премію до заробітної плати в 56%.

Країна/Регіон Інвестиції в штучний інтелект (2025 рік) Очікуване створення робочих місць/Зростання ринку Європейський Союз 20 млрд євро щорічно (загалом) Зростання продуктивності в 44% організацій Україна Розвиток інфраструктури з NVIDIA (деталі не вказані) Ринок до 1,5 млрд доларів до 2031 року; 346 300 робочих місць в IT Південна Корея 4,9 млрд доларів Зростання до 25 млрд доларів до 2028 року Об'єднані Арабські Емірати 5 гігаватів інфраструктури (Stargate) Інновації в охороні здоров'я, енергетиці

Політичні виклики: геополітична конкуренція зі США та Китаєм

Геополітична конкуренція зі Сполученими Штатами Америки та Китаєм посилює виклики для Європи та України. Звіт Accenture вказує, що 62% організацій реагують на нестабільність, шукаючи суверенність, тоді як 65% не можуть конкурувати без американських технологій. Китай інвестує 47,5 млрд доларів у напівпровідники, а Саудівська Аравія – 100 млрд у проект " Transcendence".

Для України, в умовах війни, суверенність – це захист даних. Політичні ризики включають фрагментацію ринків через різні регуляції, що збільшує витрати для бізнесу.

Глобальне регулювання ШІ

Глобальне регулювання набирає обертів: згадки штучного інтелекту в законодавстві зросли на 21,3% у 75 країнах з 2023 року, що є 9-кратним збільшенням з 2016 року. У США видано 59 регуляцій у 2024 році, вдвічі більше, ніж роком раніше. Міжнародна співпраця посилюється через Організацію економічного співробітництва та розвитку, ЄС та ООН, з фокусом на прозорість.

В Європі Закон про штучний інтелект підтримується Службою підтримки AI Act Service Desk, а в Україні адаптація до європейських норм через партнерства з NVIDIA та Google забезпечує сумісність.

Інтеграція України в екосистему ЄС

Україна здатна інтегруватися в екосистему Європейського Союзу, використовуючи штучний інтелект для відновлення економіки. З інвестиціями ЄС у 134 мільярди євро з Фонду відновлення та стійкості, Україна може долучитися до AI Factories (Фабрики штучного інтелекту), що передбачає створення екосистем навколо суперкомп'ютерів, оптимізованих для ШІ. Партнерства з NVIDIA та Google роблять Україну частиною гібридних моделей, де 57% європейських організацій розглядають як європейських, так і неєвропейських постачальників.

Штучний інтелект покращить охорону здоров'я, освіту та логістику, створюючи робочі місця та стимулюючи зростання. З амбіціями стати топ-3 у впровадженні ШІ до 2030 року, Україна здатна перетворити виклики на нові можливості.