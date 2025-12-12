Суверенный искусственный интеллект: как Европа и мировые корпорации помогут Украине выиграть технологическую войну

В современном мире искусственный интеллект становится не только технологическим инструментом, но и стратегическим ресурсом национальной безопасности, экономического роста и геополитической независимости. Согласно данным компании Accenture, опубликованным в ноябре 2025 года, 62% европейских организаций ищут суверенные решения ИИ из-за геополитической нестабильности. Для Украины, активно развивающей национальную инфраструктуру искусственного интеллекта, эти тенденции открывают путь к технологической независимости и экономическому восстановлению после войны.

Суверенный штучный интеллект. Фото: Reuters

Европейские тенденции

Компания Accenture, мировой лидер в сфере консалтинга, в своем отчете "Европа ищет большей суверенности искусственного интеллекта", отмечает, что европейские организации все больше акцентируют внимание на контроле над данными и инфраструктурой. Согласно ее данным, 60% организаций планируют увеличить инвестиции в суверенные технологии искусственного интеллекта в течение следующих 2 лет, с самыми высокими показателями в Германии (73%), Италии (71%) и Швейцарии (64%). Это касается, прежде всего, секторов банковского дела (76%), государственных услуг (69%) и коммунальных услуг (70%). Лишь 36% инициатив по искусственному интеллекту и данным требуют суверенного подхода из-за регуляторных требований или чувствительности информации, но геополитическое напряжение усиливает эту тенденцию.

Мауро Макки, исполнительный директор Accenture в Европе, Ближнем Востоке и Африке, отмечает : "Европа сталкивается с парадоксом искусственного интеллекта. Ее лидеры понимают необходимость ускоренного внедрения для стимулирования инноваций и роста. Но в то же время, поскольку большинство технологий происходят из-за границ региона, это может восприниматься как риск. Суверенный подход помогает решить эту проблему, позволяя защищать критические операции без помех для инноваций и конкурентоспособности". Мауро Капо, руководитель направления цифровой суверенности в Accenture, добавляет: "Суверенный подход не содержится всего в одном месте. Цель состоит в том, чтобы выбирать технологические решения в зависимости от уровня контроля над данными, инфраструктурой и моделями, используя при этом масштаб и инновации от поставщиков вне Европы.".

Европейский Союз дополняет эти тенденции стратегией "Применение искусственного интеллекта", запущенной в октябре 2025 г., которая направлена на интеграцию технологий в промышленность и государственные услуги. Она предусматривает ежегодные инвестиции в размере 1 млрд евро из программ Horizon Europe и Digital Europe, с целью достичь 20 млрд евро в год в целом, включая частные средства и взносы государств-членов. Это часть более широкой стратегии AI Continent Action Plan от апреля 2025 года, которая мобилизует 200 млрд евро частных инвестиций через фонд InvestAI initiative.

Южная Корея и ОАЭ в качестве примера суверенности ИИ

Южная Корея демонстрирует амбициозный подход к развитию технологий, инвестируя 4,9 млрд. долларов США в 2025 году в 12 стратегических отраслей, включая искусственный интеллект, с целью достичь 25 млрд. долларов США к 2028 году. Эти инвестиции направлены на обновление национальных стратегий с учетом глобальных трендов и требований безопасности, что делает страну лидером в производстве чипов искусственного интеллекта.

Объединенные Арабские Эмираты через проект Stargate UAE, запущенный в мае 2025 года, создают кластер вычислительной мощности на 1 гигаватт, как часть 5-гигаватного кампуса искусственного интеллекта на 25 кв. км. Партнерами являются G42, OpenAI, Oracle, NVIDIA, SoftBank Group и Cisco. Сэм Альтман, соучредитель и исполнительный директор OpenAI, отметил: "Создавая первый Stargate за пределами США в ОАЭ, мы превращаем смелое видение в реальность. Это первый большой шаг в нашей инициативе OpenAI для других стран".

Эти примеры контрастируют с Европой, где акцент на гибридных моделях (65% организаций признают невозможность конкуренции без неевропейских технологий), в то время как Корея и ОАЭ фокусируются на массовых инвестициях в инфраструктуру.

Украинские инициативы

Украина активно развивает свою экосистему, подписав соглашение с корпорацией NVIDIA в ноябре 2025 года для строительства национальной инфраструктуры искусственного интеллекта. Ключевые направления: создание инфраструктуры на базе технологий NVIDIA, развитие талантов, совместные исследования и поддержка стартапов. Первый проект – "Действие. Искусственный Интеллект Большая Языкова Модель", адаптированное к украинскому законодательству и услугам. Михаил Федоров, первый заместитель премьер-министра и министр цифровой трансформации, отмечает : "Создание суверенного искусственного интеллекта – вопрос национальной безопасности и защиты данных, особенно в условиях войны. Сотрудничество с NVIDIA дает доступ к лучшей инфраструктуре и экспертизе для создания устойчивой экосистемы".

Кроме того, в декабре 2025 года Украина приступила к разработке независимой системы на базе открытого фреймворка Gemma от Google, для усиления военных операций и гражданских услуг.

Экономические возможности

Искусственный интеллект стимулирует создание рабочих мест, особенно в Европе и Украине. Согласно барометру PwC 2025 года, отрасли с высоким влиянием искусственного интеллекта демонстрируют рост производительности втрое выше, а заработных плат – вдвое быстрее. В Украине рынок искусственного интеллекта достиг 419,4 миллиона долларов в 2025 году, с ожидаемым ростом на 26,26% ежегодно, до более чем 1,5 млрд долларов к 2031 году. Число специалистов выросло в пять раз за последнее десятилетие, а IT-сектор трудоустраивает 346 300 человек по состоянию на 2023 год.

В Европе, по данным EY European AI Barometer 2025, 44% респондентов отмечают улучшение производительности благодаря искусственному интеллекту. Навыки в данной сфере дают премию к заработной плате в 56%.

Страна/регион Инвестиции в искусственный интеллект (2025 год) Ожидаемое создание рабочих мест/Рост рынка Европейский союз 20 млрд евро ежегодно (в общем) Рост производительности в 44% организаций Украина Развитие инфраструктуры с NVIDIA (подробности не указаны) Рынок до 1,5 млрд долларов к 2031 году; 346 300 рабочих мест в IT Южная Корея 4,9 млрд долларов Рост до 25 млрд долларов к 2028 году Объединенные Арабские Эмираты 5 гигаваттов инфраструктуры (Stargate) Инновации в здравоохранении, энергетике

Политические вызовы: геополитическая конкуренция с США и Китаем

Геополитическая конкуренция с Соединенными Штатами Америки и Китаем ужесточает вызовы для Европы и Украины. Отчет Accenture указывает, что 62% организаций реагируют на нестабильность в поисках суверенности, в то время как 65% не могут конкурировать без американских технологий. Китай инвестирует 47,5 млрд долларов в полупроводники, а Саудовская Аравия – 100 млрд в проект "Transcendence".

Для Украины, в условиях войны, суверенность – это защита данных. Политические риски включают фрагментацию рынков из-за различных регуляций, что увеличивает издержки для бизнеса.

Глобальная регулировка ИИ

Глобальное регулирование набирает обороты: упоминания искусственного интеллекта в законодательстве выросли на 21,3% в 75 странах с 2023 года, что является 9-кратным увеличением с 2016 года. В США издано 59 регуляций в 2024 году, вдвое больше, чем годом ранее. Международное сотрудничество усиливается через Организацию экономического сотрудничества и развития, ЕС и ООН с фокусом на прозрачность.

В Европе Закон об искусственном интеллекте поддерживается Службой поддержки AI Act Service Desk, а в Украине адаптация к европейским нормам через партнерства с NVIDIA и Google обеспечивает совместимость.

Интеграция Украины в экосистему ЕС

Украина способна интегрироваться в экосистему Европейского Союза, используя искусственный интеллект для восстановления экономики. С инвестициями ЕС в 134 миллиарда евро из Фонда восстановления и устойчивости Украина может присоединиться к AI Factories (Фабрики искусственного интеллекта), предусматривающей создание экосистем вокруг суперкомпьютеров, оптимизированных для ИИ. Партнерства по NVIDIA и Google делают Украину частью гибридных моделей, где 57% европейских организаций рассматривают как европейских, так и неевропейских поставщиков.

Искусственный интеллект улучшит здравоохранение, образование и логистику, создавая рабочие места и стимулируя рост. С амбициями стать топ-3 во внедрении ИИ до 2030 года Украина способна превратить вызовы в новые возможности.