Япония изолирует РФ от современных технологий

Министерство экономики Японии расширяет список товаров и технологий, которые запрещены для экспорта в российскую федерацию.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, в этот реестр попали квантовые компьютеры, 3D-принтеры, оборудование для изготовления микро-электромеханических систем, водородного топлива, солнечных элементов высокой эффективности, полимерные проводники и полупроводники, устройства программного управления для станков, электронные микроскопы и ряд других товаров.

По информации ведомства, такие санкции со стороны Японии существенно ограничат технологические возможности государства-агрессора и не позволят ему развивать военные технологии и сопутствующие отрасли, обслуживающие ВПК.

То есть, уменьшатся возможности для ведения агрессивных войн со стороны россии, что является главной целью санкционной политики ведущих государств мира.

По словам первого вице-премьер-министра Украины, министра экономики Юлии Свириденко, Украина рассчитывает на помощь в закупке медицинского оборудования, анонсированное эмбарго на импорт российской сырой нефти и другие санкции.

Рассчитываем на действенные шаги японского правительства в сторону запрета на торговлю всеми российскими энергоресурсами, а также введение санкций в секторе морского рыболовства. В настоящее время около 30% предприятий Японии прекратили деятельность в России, часть внедрила запрет на экспорт своей продукции или ограничение номенклатуры производства. Ожидаем, что доля японского бизнеса, который прекратит какое-либо сотрудничество с Россией будет расти – рассказала Свириденко.

В ходе недавней встречи Юлии Свириденко и Министра экономики, торговли и промышленности Японии Коичи Хагиуды говорилось о содействии японской стороны в разрешении топливного кризиса. В частности, путём увеличения поставок электрокаров. Коичи Хагиуда выразил свою поддержку этой инициативе и заявил о намерении поощрить японских производителей увеличить поставки в Украину.

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