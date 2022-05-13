Япония изолирует РФ от современных технологий

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Нарожный Дмитрий
Министерство экономики Японии расширяет список
товаров и технологий, которые запрещены для экспорта в российскую федерацию.
Как сообщает пресс-служба Минэкономики, в этот
реестр попали квантовые компьютеры, 3D-принтеры, оборудование для изготовления
микро-электромеханических систем, водородного топлива, солнечных элементов
высокой эффективности, полимерные проводники и полупроводники, устройства
программного управления для станков, электронные микроскопы и ряд других
товаров.
По информации ведомства, такие санкции со
стороны Японии существенно ограничат технологические возможности
государства-агрессора и не позволят ему развивать военные технологии и
сопутствующие отрасли, обслуживающие ВПК.
То есть, уменьшатся возможности для ведения
агрессивных войн со стороны россии, что является главной целью санкционной
политики ведущих государств мира.
По словам первого вице-премьер-министра
Украины, министра экономики Юлии Свириденко, Украина рассчитывает на помощь в
закупке медицинского оборудования, анонсированное эмбарго на импорт российской
сырой нефти и другие санкции.
Рассчитываем на действенные шаги японского
правительства в сторону запрета на торговлю всеми российскими энергоресурсами,
а также введение санкций в секторе морского рыболовства. В настоящее время
около 30% предприятий Японии прекратили деятельность в России, часть внедрила
запрет на экспорт своей продукции или ограничение номенклатуры производства.
Ожидаем, что доля японского бизнеса, который прекратит какое-либо
сотрудничество с Россией будет расти – рассказала Свириденко.
В ходе недавней встречи Юлии Свириденко и Министра
экономики, торговли и промышленности Японии Коичи Хагиуды говорилось о
содействии японской стороны в разрешении топливного кризиса. В частности, путём
увеличения поставок электрокаров. Коичи Хагиуда выразил свою поддержку этой
инициативе и заявил о намерении поощрить японских производителей увеличить
поставки в Украину.
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