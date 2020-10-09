Военные собаки начнут использовать инновационную AR-гарнитуру

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Павел Зинченко
Армия США продемонстрировала очки для боевых собак с дополненной реальностью, которые позволяют им получать команды на расстоянии. Об этом сообщает BBC.
AR-гарнитура на боевых собаках
Технология, созданная фирмой Command Sight, находится в ведении исследовательской лаборатории армии США. Военные собаки могут разведывать территорию на предмет взрывчатых веществ и других опасностей, но им постоянно нужны инструкции. Очки предназначены для того, чтобы кинологи могли направлять их, не ставя под угрозу собственную жизнь.
В текущих боевых действиях солдаты обычно направляют своих животных с помощью сигналов руки или лазерных указателей — и то, и другое требует, чтобы дрессировщик находился поблизости. Но без этого можно обойтись, особенно если прототипы очков AR получат широкое распространение, заявили в армии.
Внутри очков собаки могут видеть визуальный индикатор, которому можно обучить следовать, направляя их в определенное место. Тем временем кинолог может видеть то, что видит собака, через удаленный видеопоток.
Ли объяснил, что дополненная реальность работает для собак иначе, чем для людей, и добавил что сообщество кинологов военных служебных собак очень взволновано потенциалом этой технологии.
Как сообщало издание "Комментарии", американская компания представила VR-гарнитуру с рекордным разрешением.
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