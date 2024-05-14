logo

BTC/USD

61635.04

ETH/USD

2893.87

LTC/USD

79.47

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

43.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech VR Отказ от Telegram: в Украине может появиться мессенджер на базе "Дії"
commentss НОВОСТИ Все новости

Отказ от Telegram: в Украине может появиться мессенджер на базе "Дії"

В Украине может появиться отечественный прототип соцсетей

сегодня, 08:52
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В Украине может появиться отечественный прототип соцсетей, как альтернатива мессенджеру Telegram. Защищенный коммуникационный сервис в приложении "Дія" предлагают создать украинские волонтеры, и он уже получил название "Дія.Канали". Как передает портал "Комментарии", об этом рассказали члены ОО "Аналитический центр информационных ресурсов" Богдан Соломыкин и Александр Олешко на презентации в агентстве "Укринформ", пишет "Детектор медіа".

Отказ от Telegram: в Украине может появиться мессенджер на базе "Дії"

Приложение "Дія". Фото: diia.gov.ua

Аналитик организации Богдан Соломыкин отметил, что ни одно приложение не может быть безопасным на сто процентов. Все данные, которые попадают в Сеть, могут появляться в открытом доступе. При этом в условиях войны больше всего вопросов вызывает Telegram. 

По словам аналитика, организация провела исследование и выяснила, что после удаления из Telegram информация сохраняется еще несколько часов.

"Мы не знаем, куда она попадает. Возможно, он действительно удаляется, чтобы не перегружать серверы. Однако сам факт такой "задержки" склоняет нас к тому, что Telegram опасен для передачи данных", — высказался Богдан Соломыкин.

В качестве альтернативы разработчики рекомендуют проект, который базировался бы на приложении "Дія", созданный на коде, написанном в Украине. Чтобы не перегружать "Дію", предлагается создать отдельный сервис "Дія. Каналы" с авторизацией через материнский аккаунт. По такому принципу уже работает сервис электронного кабинета водителя, а вскоре заработает электронный кабинет военнообязанного.

Представитель "Аналитического центра информационных ресурсов" Александр Олешко отметил, что таким образом украинцы смогут получать информацию от официальных ведомств, например, Офиса президента, Генерального штаба ВСУ, а также от медиа и общественных организаций. При этом представители власти, медиа и общественные деятели получат безопасный канал коммуникации.

Читайте также на портале "Комментарии" — план РФ провалился: Telegram восстановил официальные боты ГУР и СБУ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ms.detector.media/sotsmerezhi/post/34903/2024-05-13-ukrainski-rozrobnyky-proponuyut-zapustyty-servis-diya-kanaly/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости