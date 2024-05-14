Отказ от Telegram: в Украине может появиться мессенджер на базе "Дії"

В Украине может появиться отечественный прототип соцсетей, как альтернатива мессенджеру Telegram. Защищенный коммуникационный сервис в приложении "Дія" предлагают создать украинские волонтеры, и он уже получил название "Дія.Канали". Как передает портал "Комментарии", об этом рассказали члены ОО "Аналитический центр информационных ресурсов" Богдан Соломыкин и Александр Олешко на презентации в агентстве "Укринформ", пишет "Детектор медіа".

Приложение "Дія". Фото: diia.gov.ua

Аналитик организации Богдан Соломыкин отметил, что ни одно приложение не может быть безопасным на сто процентов. Все данные, которые попадают в Сеть, могут появляться в открытом доступе. При этом в условиях войны больше всего вопросов вызывает Telegram.

По словам аналитика, организация провела исследование и выяснила, что после удаления из Telegram информация сохраняется еще несколько часов.

"Мы не знаем, куда она попадает. Возможно, он действительно удаляется, чтобы не перегружать серверы. Однако сам факт такой "задержки" склоняет нас к тому, что Telegram опасен для передачи данных", — высказался Богдан Соломыкин.

В качестве альтернативы разработчики рекомендуют проект, который базировался бы на приложении "Дія", созданный на коде, написанном в Украине. Чтобы не перегружать "Дію", предлагается создать отдельный сервис "Дія. Каналы" с авторизацией через материнский аккаунт. По такому принципу уже работает сервис электронного кабинета водителя, а вскоре заработает электронный кабинет военнообязанного.

Представитель "Аналитического центра информационных ресурсов" Александр Олешко отметил, что таким образом украинцы смогут получать информацию от официальных ведомств, например, Офиса президента, Генерального штаба ВСУ, а также от медиа и общественных организаций. При этом представители власти, медиа и общественные деятели получат безопасный канал коммуникации.

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