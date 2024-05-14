Отказ от Telegram: в Украине может появиться мессенджер на базе "Дії"

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Кравцев Сергей
В Украине может появиться отечественный прототип соцсетей, как альтернатива мессенджеру Telegram. Защищенный коммуникационный сервис в приложении "Дія" предлагают создать украинские волонтеры, и он уже получил название "Дія.Канали". Как передает портал "Комментарии", об этом рассказали члены ОО "Аналитический центр информационных ресурсов" Богдан Соломыкин и Александр Олешко на презентации в агентстве "Укринформ", пишет "Детектор медіа".
Приложение "Дія". Фото: diia.gov.ua
Аналитик организации Богдан Соломыкин отметил, что ни одно приложение не может быть безопасным на сто процентов. Все данные, которые попадают в Сеть, могут появляться в открытом доступе. При этом в условиях войны больше всего вопросов вызывает Telegram.
По словам аналитика, организация провела исследование и выяснила, что после удаления из Telegram информация сохраняется еще несколько часов.
В качестве альтернативы разработчики рекомендуют проект, который базировался бы на приложении "Дія", созданный на коде, написанном в Украине. Чтобы не перегружать "Дію", предлагается создать отдельный сервис "Дія. Каналы" с авторизацией через материнский аккаунт. По такому принципу уже работает сервис электронного кабинета водителя, а вскоре заработает электронный кабинет военнообязанного.
Представитель "Аналитического центра информационных ресурсов" Александр Олешко отметил, что таким образом украинцы смогут получать информацию от официальных ведомств, например, Офиса президента, Генерального штаба ВСУ, а также от медиа и общественных организаций. При этом представители власти, медиа и общественные деятели получат безопасный канал коммуникации.
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