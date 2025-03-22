Обновление Windows 10 "ломает" компьютеры: что нужно знать пользователям

Windows 10 остается одной из самых стабильных версий операционной системы, поэтому многие пользователи не спешат переходить на Windows 11. Однако мартовское обновление KB5053606 оказалось крайне проблемным, сообщает портал PCWorld.

Обновление Windows. Фото из открытых источников

Многие пользователи сообщают о разного рода неполадках, возникающих после установки этого обновления. Одной из самых распространенных проблем стало общее снижение производительность системы – иногда это выражается с задержками при вводе текста с клавиатуры.

Встречаются также ситуации, когда исчезают иконки на панели задач. Другие ПК-юзеры упоминали, что отдельные настройки рабочего стола сбрасываются до заводских настроек.

Процесс установки самого обновления KB5053606 также вызывает трудности. У некоторых установка занимает много времени, что необычно для небольшого обновления. Встречаются также ситуации, когда обновление устанавливается, даже если у пользователя отключены автоматические обновления. ПК с Windows 10, которые используются в корпоративном секторе, также испытывают проблемы с USB-принтерами.

На данный момент Microsoft официально признала только проблему с принтерами. Остальные проблемы пока не получили официальных комментариев и решений от компании. Поэтому пользователям "десятки" рекомендуется проявлять осторожность при установке KB5053606 и, возможно, пока отложить обновление.

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