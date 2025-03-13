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Компания Apple не выполнила важное обещание: чем возмущены пользователи

Известный блогер раскритиковал Apple: какое обещание не выполнила компания

13 марта 2025, 20:15
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Кречмаровская Наталия

Джон Грубер из блога Daring Fireball поделился резкими комментариями по отложенным персонализированным функциям Siri от Apple. Грубер — известный эксперт, писавший о компании Apple более двух десятилетий.

Компания Apple не выполнила важное обещание: чем возмущены пользователи

Фото из открытых источников

В сообщении в блоге под названием "Что-то плохо в штате Купертино" Грубер сказал, что доверие к Apple было "взорвано" задержкой:

"Основной доклад по докладу, продукт за продуктом, функция за функцией, год за годом Apple прошла путь от компании, которая даже не могла поверить, что она останется платежеспособной, до, безусловно, самой надежной компании в области технологий. Apple остается без риска финансового банкротства (и фактически остается самой прибыльной компанией в мире"). вернется к уровню доверия, который компания заработала в начале июня 2024 года.

Грубера беспокоит не самая задержка. Он сказал, что настоящее "фиаско" здесь заключается в том, что в прошлом году Apple "рассказала историю", "которая не соответствует действительности".

“Фиаско здесь не в том, что Apple опаздывает с ИИ. Дело также не в том, что на прошлой неделе им пришлось объявить о позорной задержке обещанных функций. Это проблемы, а не фиаско, а проблемы случаются. Они неизбежны. Лидеры доказывают свое мужество и создают свое наследие не тем, как они справляются с успехами, а тем, как они справляются с проблемами, как они признают, понимают, адаптируются и решают. Фиаско состоит в том, что Apple представила историю, не соответствующую действительности, которую некоторые люди в компании наверняка понимали, что она неправдива, и они установили курс на основе этого", – убежден он.

Грубер подчеркнул, что это далеко не первый случай, когда Apple не выполнила обещания. Однако, по его словам, другие примеры, такие как отмененный зарядный коврик AirPower, "как правило, были не столь важны", генеративный ИИ будет "большим" и "важным".

Напомним, что портал "Комментарии" писал, столичная компания, продающая технику Apple, два года грубо нарушала закон.



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Источник: https://daringfireball.net/
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