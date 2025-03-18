Нужно ли выключать роутер на ночь: специалисты удивили важным фактом

Во многих домах есть постоянно работающие устройства, и одним из таких часто является Wi-Fi роутер. Безопасно ли оставлять его включенным 24/7? Этот вопрос изучил издание Mirror.

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Люди постарше обычно выключают роутер на ночь, пытаясь сэкономить электроэнергию или позволить устройству "отдохнуть". Однако такой подход может создать больше проблем, чем пользы.

Необходимо ли выключать Wi-Fi роутер на ночь? Эксперты советуют выключать некоторые бытовые электроприборы, поскольку, даже если они не используются, они все равно потребляют энергию. Однако роутер – это не один из таких устройств. Они рекомендуют оставлять его включенным, даже если вы не пользуетесь Интернетом.

Причина в том, что отключение роутера может привести к прекращению важных обновлений для улучшения соединения. Интернет-провайдеры регулярно отправляют эти обновления, чтобы поддерживать роутер в надлежащем состоянии. Кроме того, частое выключение и включение маршрутизатора может создать впечатление у провайдера, что у вас есть проблемы с подключением, что может привести к ограничению скорости Интернета, даже если ваша линия работает хорошо.

Впрочем, это не значит, что роутер нельзя выключать совсем. Каждую ночь этого делать не стоит, но перезагрузка один раз в месяц может быть полезна для улучшения соединения. Со временем роутеры накапливают цифровые "мусоры", и перезагрузка поможет избавиться от ошибок и сбоев.

Чтобы перезагрузить маршрутизатор, достаточно выключить его из розетки, подождать несколько секунд и снова включить.

Портал "Комментарии" уже писал, что Wi-Fi роутер стал одной из тех вещей, без которых современный человек не сможет комфортно существовать. Однако ученые неоднократно сообщали, что излучение этого устройства негативно влияет на наше здоровье.