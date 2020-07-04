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На границы США и Мексики построят виртуальную стену

На границе США и Мексики появится 200 башен с технологией искусственного интеллекта и камерами

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко
На границы США и Мексики построят виртуальную стену

Администрация президента Дональда Трампа заключила контракт с калифорнийским технологическим стартапом на установку сотен "автономных башен наблюдения" вдоль границы между США и Мексикой в ​​целях содействия иммиграционным мерам. Об этом сообщил информационный портал The Hill.

Таможенная и пограничная служба США (CBP) объявила, что башни, которые используют искусственный интеллект и камеры для идентификации людей и транспортных средств, теперь являются "программой записи" для пограничных служб. 200 башен будут развернуты вдоль южной границы США к 2022 году.

CBP не упомянула о контракте в своем объявлении, хотя газета Washington Post сообщила, что эти усилия включают пятилетнее соглашение с технологическим стартапом Anduril Industries. Руководство Anduril сообщило, что стоимость сделки составляет сотни миллионов долларов. По данным Bloomberg News, компания, которая специализируется на искусственном интеллекте и других технологиях, оценивается в 1,9 миллиарда долларов.

"Anduril гордится тем, что поддерживает Службу таможенного и пограничного контроля США, поскольку она расширяет использование инновационных технологических решений для значительного улучшения ситуационной осведомленности и безопасности агентов на границе с США", - заявил генеральный директор Anduril Брайан Шимпф в сообщении The Hill.

Сделка состоялась на фоне того, что администрация Трампа продолжает настаивать на ужесточении иммиграционного контроля в США. Также усилия по использованию технологических усовершенствований для содействия пограничному контролю получили поддержку по линии обоих партий. В 2019 году, когда Трамп настаивал на строительстве стены вдоль границы, многие законодатели-демократы призвали к созданию "умных" стен, которые использовали бы новые технологии для усиления безопасности.

Как сообщало издание "Комментарии", популярные социальные сети заблокировали каналы Дональда Трампа.


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