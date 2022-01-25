Meta создает самый мощный в мире суперкомпьютер с искусственным интеллектом: как он будет работать

Facebook уже давно делает ставку на то, что искусственный интеллект может помочь ему с нелегкой задачей модерировать сообщения от миллиардов пользователей. Теперь ее материнская компания делает шаг, который мог бы приблизить к этой неуловимой цели: создание первого суперкомпьютера. Об этом сообщает CNN.

Логотип Meta - фото из открытых источников

24 января компания Meta объявила о своем новом суперкомпьютере для исследования искусственного интеллекта (AI Research SuperCluster, RSC), который предназначен для использования в исследовательских проектах AI. Суперкомпьютер, над которым работали два года, может наконец помочь Meta разработать гораздо более мощное программное обеспечение для искусственного интеллекта — потенциально полезное для сложных задач, таких как обнаружение ненависти в публикациях.

"С помощью RSC мы можем быстрее обучать модели [AI], использующие мультимодальные сигналы, например, чтобы понять контекст публикации, включая язык, изображения и тон", — сказал Шубхо Сенгупта, инженер-программист Meta.

Meta сообщил, что на январь его суперкомпьютер включает 6080 графических процессоров, разделенных между 760 узлами, что потенциально делает его одним из самых мощных в мире. По его нынешним размерам, сказал Сенгупта, он на одном уровне с суперкомпьютером Perlmutter в Национальном научно-вычислительном центре энергетических исследований, занимающем пятое место в мире. Однако после завершения этого года Meta заявила, что у него будет 16 000 графических процессоров, и компания ожидает, что он будет способен выполнять почти пять эксафлопсов вычислительной производительности – это 5 квинтиллионов операций в секунду.

"После полной конструкции кластер увеличится почти втрое, что, как нам известно, сделает его самым быстрым суперкомпьютером с искусственным интеллектом в мире", – сказал Сенгупта.

Meta отметила, что ее исследователи начали использовать суперкомпьютер для обучения большим моделям, связанным с обработкой естественного языка и компьютерным зрением, и что исследователи смогут использовать суперкомпьютер для "беспрепятственного анализа текста, изображений и видео вместе" и создания новых инструментов дополненной реальности. Meta надеется, что со временем это позволит компании построить совершенно новые системы искусственного интеллекта, которые могут выполнять сложные вычислительные задачи, такие как переводы в реальном времени для большой группы людей.

Meta заявляет, что суперкомпьютер приведет к технологиям, необходимым для построения так называемой "металенной вселенной" — широкомасштабной, взаимосвязанной виртуальной сферы, внутри которой люди смогут ходить с помощью цифровых аватаров и взаимодействовать с другими, находящимися там виртуально. Facebook позиционировал метавселенную как будущее компании, но сегодня реализованы только фрагменты этого видения.

Как сообщали ранее "Комментарии", Google и Meta (Facebook) готовят новогодний сюрприз: нововведение коснется украинских рекламодателей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!