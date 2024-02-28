Как сделать патриотическую аватарку для социальных сетей: инструкция

Дух единения продолжает объединять украинцев, массово выставляют патриотические аватарки. Социальные сети заполнили патриотические фото, в частности, пользователи выставляют арт-аватарки на фоне украинского флага. Такой флешмоб имеет целью объединить жителей страны в это непростое время.

Как сделать патриотическую аватарку. Фото из открытых источников

Возникает логичный вопрос, как сделать патриотическую аватарку для социальных сетей? Здесь может быть полезен фоторедактор. Самый простой способ – это использовать фоторедактор PhotoLab.

Для того чтобы обработать фото нужно: загрузить приложение; к выбранной фотографии применить соответствующий фильтр и заменить фон; готовое фото скачать на телефон.

Кроме фона в виде флага также можно добавить надпись. К примеру, Stop the war. Если не хотите качать приложение, можно сделать аватарку прямо на сайте.

Важно! Оказалось, что разработчиком программы является россиянин Виктор Сажин. Мужчина поддерживает российское вторжение на территорию Украины и называет это "единением народов". Не исключено, что программа может собирать данные, поэтому в условиях войны лучше его обходить.

Однако есть альтернативный способ. Можно заказать индивидуальный поп-арт у украинских художников.

Обычно за создание такой аватарки они берут символическую сумму, а полученные деньги пересылают на нужды украинской армии. Некоторые художники делают аватарки бесплатно.

Патриотическую аватарку можно сделать дома самостоятельно. Например, сфотографироваться с украинским флагом или написать на бумаге любой патриотический лозунг. Здесь можно проявить свою креативность.

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