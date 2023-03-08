Еще один шаг к диджитализации Украины, - Федоров

Еще один шаг в диджитализации строительной сферы Украины сделали в Минцифре – разработчики запустили на портале "Дия" кабинет Мое строительство. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию вице-премьера Михаила Федорова.

Ще одна новація в Дії

"Там сможете найти все документы, где вы указаны заказчиком строительства", — рассказал Федоров. — "Также увидите документы независимо от способа представления — через портал Дия или ЦНАП. Воспользоваться услугой могут как физические, так и юридические лица. Важно, чтобы ваши документы были датированы не ранее июля 2020 года. Большинство доступных документов в кабинете создано после этой даты. В это время мы запустили Единую государственную электронную систему в сфере строительства. Это было началом цифровизации сферы".

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"Процесс продолжается. Дальше — больше", — также отметил Федоров.

Напомним, что вчера стало известно, что с помощью Дии можно сгенерировать ковид-сертификат, даже если прививки от коронавируса сделаны за границей.

"Сначала нужно обратиться к семейному врачу с паспортом и иностранным COVID-сертификатом. Он проверит подлинность сертификата, отсканировав QR-код специальным считывателем, и внесет информацию в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ)", — рассказал Михаил Федоров. — "Далее — в несколько кликов сгенерируете сертификат в Действии. Из-за полномасштабного вторжения миллионы граждан находятся в других странах. Но пандемия до конца не отступила. К сожалению, многие до сих пор болеют. Поэтому вакцинироваться и следить за здоровьем — важно. Берегите себя ".

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