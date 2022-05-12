App Store больше не работает в России

Мобильное приложение App Store в России больше не принимает оплату из-за мобильных платежей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По словам главы Минцифры, Apple с самого начала полномасштабного вторжения войск Российской федерации в Украину поддерживает нашу страну, и вышла из российского рынка.

После отключения российские средства массовой информации, а также российские пользователи Apple начали жаловаться, что они сталкиваются с проблемами при пополнении счета Apple ID по телефону.

В частности, о проблемах заявляли клиенты таких операторов, как "Мегафон", Yota и МТС.

Позднее одно из российских интернет-изданий заявило, что оплата App Store и пополнение счета Apple ID через мобильные номера МегаФона и Yota больше не работают, так как компания отключила эту функцию для операторов из-за санкций.

Ранее сообщалось, что по подсчетам экспертов, за 14 лет (с 2008 года) разработчикам мобильных приложений и игр App Store удалось заработать суммарно 260 миллиардов долларов.

В частности, только в 2021 году разработчики мобильных приложений для IOS заработали около 60 миллиардов долларов.

Как сообщал ранее портал Комментарии, 2021 год стал для компании Apple рекордным не только по заработкам, но и по судебным тяжбам с разработчиками приложений. Дело в том, что компания взимает с разработчиков от 15 до 30% суммы с каждой продажи.

После многочисленных судебных исков, между разработчиками приложений и компанией Apple достигнуты договоренности о том, что компания позволит отправлять пользователям электронные письма об альтернативных способах оплаты, минуя официальную комиссию. Также эту ставку снизили вдвое на три года – с 30 до 15%.













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