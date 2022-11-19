Зоозащитники во Львове организовали выставку картин ИИ для сбора денег на ВСУ

Организация "Открытые клетки Украины" организовала выставку картин созданных искусственным интеллектом. Вырученные средства зоозащитники обещают передать на питание ВСУ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook страницу организации.

Картина создана искусственным интеллектом и воинкой ВСУ. Фото: из открытых источников

С 16 по 30 ноября во Львове, во Дворце Искусств, пройдет выставка картин под названием "Животные глазами машины". Особенностью картин является то, что они созданы с помощью искусственного интеллекта с использованием программы Midjourney. Midjourney – это нейросеть, которая с помощью текстового запроса создает визуальное изображение.

Зоозащитники представят более 20 картин с изображением разных животных, в том числе и фермерских, созданных искусственным интеллектом. Таким образом, "Открытые Клетки Украина" пытаются привлечь внимание общественности к проблемам обращения и эксплуатации животных человеком.

"Нам стало интересно, сможет ли искусственный интеллект изобразить то, что люди так часто не замечают – личность отдельно взятого животного, его характер, красоту, уникальность", – сообщают организаторы выставки.

Кроме привлечения внимания, зоозащитная организация обещает все вырученные средства по продаже картин, созданных ИИ, передать на растительные продукты питания для ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, об украинских военных, записавших видеообращение о необходимости введения растительного питания в ВСУ.

Также "Комментарии" писали об активистах, которые приклеили себя к картинам Гои в знак протеста против изменения климата. Климатические активисты в музее "Прадо" в Испании прикрепили свои руки скотчем к рамам картин "Маха одетая" и "Маха обнаженная" и нарисовали на стене надпись "1,5 С". Картины не пострадали, а инициаторы акции были задержаны правоохранительными органами.

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