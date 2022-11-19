logo

BTC/USD

16639.56

ETH/USD

1209.29

LTC/USD

63.51

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

40.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech технологии Зоозащитники во Львове организовали выставку картин ИИ для сбора денег на ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Зоозащитники во Львове организовали выставку картин ИИ для сбора денег на ВСУ

Во Львове пройдет уникальная выставка картин «Животные глазами машины», созданных искусственным интеллектом. Деньги по продаже пойдут на помощь украинской армии.

сегодня, 09:15
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Организация "Открытые клетки Украины" организовала выставку картин созданных искусственным интеллектом. Вырученные средства зоозащитники обещают передать на питание ВСУ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook страницу организации.

Зоозащитники во Львове организовали выставку картин ИИ для сбора денег на ВСУ

Картина создана искусственным интеллектом и воинкой ВСУ. Фото: из открытых источников

С 16 по 30 ноября во Львове, во Дворце Искусств, пройдет выставка картин под названием "Животные глазами машины". Особенностью картин является то, что они созданы с помощью искусственного интеллекта с использованием программы Midjourney. Midjourney – это нейросеть, которая с помощью текстового запроса создает визуальное изображение.

Зоозащитники представят более 20 картин с изображением разных животных, в том числе и фермерских, созданных искусственным интеллектом. Таким образом, "Открытые Клетки Украина" пытаются привлечь внимание общественности к проблемам обращения и эксплуатации животных человеком.

"Нам стало интересно, сможет ли искусственный интеллект изобразить то, что люди так часто не замечают – личность отдельно взятого животного, его характер, красоту, уникальность", – сообщают организаторы выставки.

Кроме привлечения внимания, зоозащитная организация обещает все вырученные средства по продаже картин, созданных ИИ, передать на растительные продукты питания для ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, об украинских военных, записавших видеообращение о необходимости введения растительного питания в ВСУ.

Также "Комментарии" писали об активистах, которые приклеили себя к картинам Гои в знак протеста против изменения климата. Климатические активисты в музее "Прадо" в Испании прикрепили свои руки скотчем к рамам картин "Маха одетая" и "Маха обнаженная" и нарисовали на стене надпись "1,5 С". Картины не пострадали, а инициаторы акции были задержаны правоохранительными органами.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/opencagesUA/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!