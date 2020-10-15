Zoom анонсировал новую платформу с онлайн-мероприятиями

Приложение для видеозвонков Zoom анонсировало систему, позволяющую людям платить за живые "онлайн-впечатления". Новая побочная платформа под названием OnZoom запускается в бета-версии с "живыми" мероприятиями, посвященными фитнесу, музыке и искусству. Об этом сообщает BBC.

Zoom представил новое приложение

Zoom заявил, что "добавил функции обнаружения и монетизации событий" для онлайн-версий "традиционно очных мероприятий". Билеты можно продавать на мероприятия с количеством участников до 1000 человек. Это ставит приложение в сегмент рынка между основными платформами потокового вещания, такими как Twitch и YouTube.

Джозеф Эванс, глава отдела технологий Enders Analysis, говорит, что решение было принято, поскольку вещи, которые люди привыкли делать в реальном мире, были принудительно перенесены в онлайн во время карантина.



Первоначальная бета-версия предназначена для пользователей из США, при этом на сайте рекламируются мероприятия по цене от 50 долларов.

Как сообщало издание "Комментарии", Zoom представил универсальное коммуникационное устройство.



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