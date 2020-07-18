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Zoom представил универсальное коммуникационное устройство

Устройство легко извлечь из коробки и настроить с минимальной суетой

сегодня, 16:16
Автор:

Павел Зинченко
Zoom представил универсальное коммуникационное устройство

Zoom стал стандартом для онлайн-общения во время пандемии, но компания обнаружила, что многим сотрудникам все еще трудно настроить оборудование и программное обеспечение для эффективного проведения собрания. Решение компании - универсальное коммуникационное устройство с программным обеспечением Zoom, готовое к использованию с простым сенсорным интерфейсом. Об этом сообщает издание TechCrunch.
Устройство, получившее название Zoom for Home - DTEN ME, производится партнерской компанией DTEN. Он состоит из отдельного 27-дюймового экрана, оснащенного тремя широкоугольными камерами, предназначенными для видео высокого разрешения, и 8 микрофонами. Программное обеспечение Zoom предварительно загружено на устройство, а интерфейс разработан для обеспечения легкого доступа к популярным функциям Zoom.
Джефф Смит, глава Zoom Rooms, рассказал, что идея заключается в том, чтобы предложить устройство, которое пользователь сможет извлечь из коробки, и оно готово к использованию с минимальной суетой. "Zoom for Home - это инициатива Zoom, которая позволяет любому пользователю Zoom развернуть персональное устройство совместной работы для своих видеоконференций, телефонных звонков, аннотаций на интерактивной доске - все то хорошее, что вы хотите сделать в Zoom, вы можете сделать с помощью данного специального устройства", - сказал Смит TechCrunch.
Устройство DTEN стоит 599 долларов и работает с существующей лицензией Zoom. Компания принимает предварительные заказы, и устройства должны появиться в следующем месяце.
Как сообщало издание "Комментарии", королева Елизавета ІІ впервые воспользовалась Zoom.


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