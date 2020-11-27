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Главная Новости IT технологии Жизнь остановилась: тысячи "умных" домов в одночасье вышли из строя
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Жизнь остановилась: тысячи "умных" домов в одночасье вышли из строя

Повсеместное отключение сети в США привело к сбою в работе многих "умных" устройств

сегодня, 10:51
Автор:

Павел Зинченко

Из-за сбоя в веб-инфраструктуре Amazon пользователи "умных" домов не могли пользоваться основными предметами домашнего обихода.

Жизнь остановилась: тысячи "умных" домов в одночасье вышли из строя

Гаджеты Amazon вышли из строя

Amazon Web Services — огромная часть бизнеса компании и основа самых популярных сайтов и сервисов в Интернете. Повсеместное отключение сети в США поздно вечером в среду нарушило работу многих из этих служб. Роботы-пылесосы и "умные" дверные звонки внезапно перестали работать в домах людей.

Компания iRobot, создатель популярного робота-пылесоса Roomba, признала широко распространенную проблему.

"Отказ Amazon AWS в настоящее время влияет на наше приложение iRobot Home", — говорится в сообщении компании.

Roombas можно использовать без подключения к интернету, нажав кнопку на устройстве. Но подключенные службы используются, чтобы держать его в определенной комнате и удаленно активировать или планировать уборку. Именно так владельцы чаще всего используют робота.

Владельцы "умных" дверных звонков Amazon Ring также внезапно обнаружили, что устройство больше не работает.

"Нам известно о прерывании обслуживания, влияющем на Ring. Приносим извинения за неудобства и благодарим вас за терпение и понимание", — сказали в компании.

Отказ AWS затронул и другое программное обеспечение, в том числе Adobe для Photoshop и газету Washington Post, принадлежащую боссу Amazon Джеффу Безосу. AWS сообщает, что проблемы теперь решены, и все ее сервисы снова работают.

Как сообщало издание "Комментарии", Amazon извинилась перед британцами за ложное уведомление.


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Источник: https://www.bbc.com/news/technology-55087054
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