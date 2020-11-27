Жизнь остановилась: тысячи "умных" домов в одночасье вышли из строя

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Павел Зинченко
Из-за сбоя в веб-инфраструктуре Amazon пользователи "умных" домов не могли пользоваться основными предметами домашнего обихода.
Гаджеты Amazon вышли из строя
Amazon Web Services — огромная часть бизнеса компании и основа самых популярных сайтов и сервисов в Интернете. Повсеместное отключение сети в США поздно вечером в среду нарушило работу многих из этих служб. Роботы-пылесосы и "умные" дверные звонки внезапно перестали работать в домах людей.
Компания iRobot, создатель популярного робота-пылесоса Roomba, признала широко распространенную проблему.
Roombas можно использовать без подключения к интернету, нажав кнопку на устройстве. Но подключенные службы используются, чтобы держать его в определенной комнате и удаленно активировать или планировать уборку. Именно так владельцы чаще всего используют робота.
Владельцы "умных" дверных звонков Amazon Ring также внезапно обнаружили, что устройство больше не работает.
Отказ AWS затронул и другое программное обеспечение, в том числе Adobe для Photoshop и газету Washington Post, принадлежащую боссу Amazon Джеффу Безосу. AWS сообщает, что проблемы теперь решены, и все ее сервисы снова работают.
Как сообщало издание "Комментарии", Amazon извинилась перед британцами за ложное уведомление.
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