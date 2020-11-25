kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 25.11.2020

BTC/USD

19089.88

ETH/USD

595.91

LTC/USD

88.15

НБУ 25.11.2020

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT технологии Невероятный облом: Amazon извинилась перед британцами за ложное уведомление
commentss НОВОСТИ Все новости

Невероятный облом: Amazon извинилась перед британцами за ложное уведомление

Sidewalk использует широкополосные учетные записи клиентов чтобы создать сеть для локальных устройств

сегодня, 10:47
Автор:

Павел Зинченко

Amazon извинился после того, как клиенты из Великобритании получили электронное письмо с объявлением о запуске сервиса, доступного только в США. Amazon Sidewalk использует широкополосные учетные записи клиентов для создания сети для локальных устройств.

Невероятный облом: Amazon извинилась перед британцами за ложное уведомление

Amazon извинилась перед британцами

Доступ к нему могут получить некоторые устройства марки Amazon на расстоянии до 500 м, если домашний Wi-Fi недоступен или не работает. Но эта возможность есть только у клиентов с зарегистрированным в США устройством. Что же касается уведомления о запуске сервиса в Великобритании, то оно оказалось ошибочным.

"Недавно мы начали рассылать электронные письма клиентам с устройствами Echo, зарегистрированными в США, чтобы предоставить им дополнительную информацию об Amazon Sidewalk. Эта служба будет доступна только в США после ее запуска. Приносим извинения за возможные недоразумения", — заявил представитель Amazon.

Sidewalk был первоначально анонсирован в 2019 году. Как сообщается, камеры видеонаблюдения и "умные" колонки Amazon по-прежнему могут работать без подключения. Для клиентов из США обновление поступит в виде нового программного обеспечения, но только определенные устройства Amazon смогут получить к нему доступ. Например, обновление не коснется смартфонов.

Amazon сообщает в электронном письме, что Sidewalk "использует небольшую часть вашей полосы пропускания в Интернете" для работы сервиса. Исследователь безопасности Кевин Бомонт написал в Twitter, что Amazon предлагает лишь очень ограниченный доступ к широкополосным соединениям других людей.

Как сообщало издание "Комментарии", Amazon запускает продажи собственных смарт-очков.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/technology-55059696
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ