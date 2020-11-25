Невероятный облом: Amazon извинилась перед британцами за ложное уведомление

Amazon извинился после того, как клиенты из Великобритании получили электронное письмо с объявлением о запуске сервиса, доступного только в США. Amazon Sidewalk использует широкополосные учетные записи клиентов для создания сети для локальных устройств.

Amazon извинилась перед британцами

Доступ к нему могут получить некоторые устройства марки Amazon на расстоянии до 500 м, если домашний Wi-Fi недоступен или не работает. Но эта возможность есть только у клиентов с зарегистрированным в США устройством. Что же касается уведомления о запуске сервиса в Великобритании, то оно оказалось ошибочным.

"Недавно мы начали рассылать электронные письма клиентам с устройствами Echo, зарегистрированными в США, чтобы предоставить им дополнительную информацию об Amazon Sidewalk. Эта служба будет доступна только в США после ее запуска. Приносим извинения за возможные недоразумения ", — заявил представитель Amazon.

Sidewalk был первоначально анонсирован в 2019 году. Как сообщается, камеры видеонаблюдения и "умные" колонки Amazon по-прежнему могут работать без подключения. Для клиентов из США обновление поступит в виде нового программного обеспечения, но только определенные устройства Amazon смогут получить к нему доступ. Например, обновление не коснется смартфонов.

Amazon сообщает в электронном письме, что Sidewalk "использует небольшую часть вашей полосы пропускания в Интернете" для работы сервиса. Исследователь безопасности Кевин Бомонт написал в Twitter, что Amazon предлагает лишь очень ограниченный доступ к широкополосным соединениям других людей.

Как сообщало издание "Комментарии", Amazon запускает продажи собственных смарт-очков.

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