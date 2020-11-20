kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 20.11.2020

BTC/USD

17868.77

ETH/USD

472.87

LTC/USD

82.03

НБУ 20.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.79

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT гаджет Amazon запускает продажи собственных смарт-очков
commentss НОВОСТИ Все новости

Amazon запускает продажи собственных смарт-очков

Смарт-очки Echo Frames могут быть подключены к голосовому помощнику Alexa через Bluetooth

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Видение компании Amazon того, как люди будут продолжать использовать її голосового помощника Alexa, включает в себя Echo Frames, продукт для "умных" очков, который переходит из режима "только по приглашению" в общедоступный.

Amazon запускает продажи собственных смарт-очков

Amazon представила "умные" очки

Echo Frames были частью программы технологического гиганта Day 1 Editions, которая знакомит с продуктами избранную группу пользователей с целью получения обратной связи и продолжения разработки. Впервые очки были представлены в сентябре 2019 года на ежегодной выставке устройств в Сиэтле.

Ключевой особенностью "умных" очков является возможность подключения к Alexa через Bluetooth смартфона прямо у висков пользователя. Рамки обеспечивают звук, направленный к ушам, что позволяет пользователям совершать телефонные звонки, слушать музыку, слышать уведомления и многое другое, не вставляя ничего в ухо. На линзы очков ничего не проецируется.

Отзывы за последний год, отмеченные в сообщении в блоге Amazon, привели к таким улучшениям, как автоматическая громкость, при которой кадры регулируют громкость в зависимости от шума в окружающей среде; улучшенное время автономной работы; автовыключение, при котором рамки отключаются при перевернутом положении на три секунды; больше цветов.

По сообщениям Amazon, Echo Frames, доступные сейчас по цене 249,99 долларов США, поставляются с некорректирующими линзами и совместимы с большинством рецептурных линз. 

Как сообщало издание "Комментарии", Amazon крупно оскандалилась при переводе названий товаров.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.geekwire.com/2020/amazon-focuses-another-use-alexa-echo-frames-smart-glasses-now-available/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ