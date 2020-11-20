Amazon запускает продажи собственных смарт-очков

Видение компании Amazon того, как люди будут продолжать использовать її голосового помощника Alexa, включает в себя Echo Frames, продукт для "умных" очков, который переходит из режима "только по приглашению" в общедоступный.

Amazon представила "умные" очки

Echo Frames были частью программы технологического гиганта Day 1 Editions, которая знакомит с продуктами избранную группу пользователей с целью получения обратной связи и продолжения разработки. Впервые очки были представлены в сентябре 2019 года на ежегодной выставке устройств в Сиэтле.

Ключевой особенностью "умных" очков является возможность подключения к Alexa через Bluetooth смартфона прямо у висков пользователя. Рамки обеспечивают звук, направленный к ушам, что позволяет пользователям совершать телефонные звонки, слушать музыку, слышать уведомления и многое другое, не вставляя ничего в ухо. На линзы очков ничего не проецируется.

Отзывы за последний год, отмеченные в сообщении в блоге Amazon, привели к таким улучшениям, как автоматическая громкость, при которой кадры регулируют громкость в зависимости от шума в окружающей среде; улучшенное время автономной работы; автовыключение, при котором рамки отключаются при перевернутом положении на три секунды; больше цветов.

По сообщениям Amazon, Echo Frames, доступные сейчас по цене 249,99 долларов США, поставляются с некорректирующими линзами и совместимы с большинством рецептурных линз.

Как сообщало издание "Комментарии", Amazon крупно оскандалилась при переводе названий товаров.

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