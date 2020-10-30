Клиенты в шоке: Amazon крупно оскандалилась при переводе названий товаров

Компания Amazon, которая принадлежит самому багатому в мире человеку Джеффу Безосу, опозорилась при запуске отдельного сайта для покупателей из Швеции. Ретейлер использовал флаг Аргентины вместо шведского и, кроме того, неправильно перевел названия товаров. Об этом сообщает информационное издание The Guardian.

Amazon крупно оскандалился

Компания использовала автоматический перевод. В результате название коллекции фигурок советских пехотинцев времен Второй мировой войны было переведено как "русские малыши". Особенно впечатляющая ошибка коснулась товаров с изображением кошек. Двойное значение слова "киска" привело к тому, что на футболке с изображением кошки было использовано слово "вагина".

Представители Amazon признали свою ошибку и поблагодарили всех пользователей, которые указали на случаи неправильного перевода. Они попросили и дальше оставлять комментарии к страницам с некорректным переводом и заверили, что в будущем подобная ситуация не повторится.

Как сообщало издание "Комментарии", Amazon запустил платформу для виртуальных путешествий.

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