Женщина и афроамериканец: NASA объявило состав экипажа окололунной миссии

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) назвало имена четырех астронавтов, которые примут участие в первом за 50 лет пилотируемом полете к Луне. Одной из них будет Кристина Кох — она станет первой женщиной-астронавтом, принимающими участие в лунной миссии. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на NASA.

В американській космічній місії братимуть участь афроамериканець та жінка

Помимо Кох в состав миссии, получившей название "Артемида II", войдут командир экипажа космического корабля "Орион" Рид Уайзман, Джереми Хансен и Виктор Гловер, который станет первым афроамериканцем, принимающими участие в лунной миссии, передает DW. Старт запланирован на конец 2024 или начало 2025 года. В рамках 10-дневного полета "Артемиды II" посадка на Луну не предусмотрена, но как подчеркивает NASA, экипаж проложит путь для высадки будущих миссий на поверхность спутника Земли.

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Первая лунная программа NASA была реализована в 1961-1972 годах. Она носила имя другого греческого бога — Аполлона. В рамках миссии удалось совершить первую в истории человечества высадку на Луну; всего же в рамках программы было выполнено 6 космических полетов с посадкой на Луне.

Кристина Кох — астронавт в NASA с 2013 года. Она работала бортинженером на Международной космической станции (МКС) в нескольких экспедициях. Ей принадлежит рекорд самого продолжительного непрерывного пребывания женщины в космосе — 328 дней. В 2019 году она участвовала в первом полностью женском выходе в открытый космос. Виктор Гловер присоединился к NASA в 2013 году, до этого он работал в Сенате США. Свой первый полет Гловер совершил в 2020 году, работал бортинженером на Международной космической станции и заместителем командира космического корабля Crew-1 SpaceX в 2021 году.

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