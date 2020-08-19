Защитят от дождя и коронавируса: в Южной Корее тестируют автобусные смарт-остановки

Разработанная для борьбы с летней жарой, сезонным дождем и коронавирусом, "умная" автобусная остановка появилась на улицах столицы Южной Кореи. Об этом сообщает Reuters.

Стеклянный куб Smart Shelter оснащен кондиционерами и стерилизаторами ультрафиолетового света для очистки и охлаждения воздуха, камерами наблюдения и цифровыми экранами для предупреждения о приближении автобуса. Также он оснащен дезинфицирующим средством для рук. Каждый также может зарядить ноутбук или мобильный телефон и воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Тепловизионная камера на дверях позволяет входить только тем, у кого температура ниже 37,5 градусов. На более низкой высоте установлена ​​отдельная камера для детей. Солнечная панель на крыше обеспечивает резервное питание. На данном этапе проект обошелся в 84 000 долларов.

Десять таких автобусных остановок построено в районе Сондон на востоке Сеула, известном своими инновационными общественными объектами, такими как светофоры, освещающие пешеходные переходы. В начале этого месяца была запущена высокотехнологичная инновация, детище местного районного офиса, сотрудничавшего с LG Electronics.

Хотя Южная Корея развернула широкое тестирование и отслеживание, чтобы сдержать первую волну коронавируса, четвертая по величине экономика Азии в последние недели страдает от постоянных вспышек, в основном в густонаселенной столице.

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