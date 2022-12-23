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Запад не может разорвать это сотрудничество с Россией, даже несмотря на войну

Инженер научного проекта ITER считает, что следует продолжать сотрудничество с россиянами, ведь международный термоядерный экспериментальный реактор является "всемирным благом".

сегодня, 15:20
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Автор:

Slava Kot

Ужасное вторжение России в Украину разорвало связи Москвы с ЕС и США во многом – от энергетики до торговли, финансирования и путешествий. Но есть одна сфера, где почти не осуждают последствия российской агрессии, ведь сотрудничество важно утверждают в ITER. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Запад не может разорвать это сотрудничество с Россией, даже несмотря на войну

Международный термоядерный экспериментальный реактор. Фото из открытых источников

ITER – это международный термоядерный экспериментальный реактор, над которым работают совместно ЕС, США, Россия и еще несколько стран. Главная цель эксперимента – создать большое количество чистой энергии по ядерному синтезу, процессу, происходящему в звездах при температуре 150 млн градусов по Цельсию.

Проект стоимостью 44 миллиарда евро, который расположен во Франции, был создан после завершения холодной войны во время встречи Рейгана и Горбачева в 1985 году. В настоящее время половина расходов на ITER покрывает ЕС, а Индия, Япония, Китай, Россия, Южная Корея и США имеют примерно 9%.

От России в проекте привлечены около 50 человек, которые, несмотря на санкции, продолжают работать в ЕС. К примеру, CERN (Женевская лаборатория физики элементарных частиц) приостановила работу с Россией. Но в ITER отмечают, что они международная организация и это усложняет выход России из ее состава.

"Даже если бы они хотели, страны не могли формально изгнать Россию из проекта, поскольку в уставе ITER нет пункта, который бы позволил им это сделать", — пишет Politico.

Кроме того, изгнание РФ из ITER может привести к закрытию проекта. По условиям создания международного термоядерного экспериментального реактора каждая страна должна изготовить определенную деталь, которые затем доставят во Францию и соберут в качестве мозаики.

"Сотрудничество важно – важно поддерживать связи и… говорить", — сказал главный инженер ITER Ален Бекуле, добавив, что проект является "всемирным благом".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в рамках проекта ITER Россия отправила во Францию большой груз.

Также "Комментарии" писали о новых санкциях от США. В даре подверглись 10 компаний, поставлявших военную технику для минобороны России.



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Источник: https://www.politico.eu/article/the-one-relationship-russia-and-eu-just-cant-break-iter-fusion-ukraine-war/
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