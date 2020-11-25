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Южная Корея оштрафовала Facebook на 6 миллионов долларов

Это уже не первый раз, когда Facebook сталкивается с проблемами в Южной Корее

сегодня, 18:29
Автор:

Павел Зинченко

Комиссия по защите личной информации Южной Кореи (PIPC) наложила на Facebook штраф в размере 6,1 млн долларов США за разглашение пользовательской информации без согласия. Комиссия по коммуникациям Кореи начала расследование в 2018 году, а несколько месяцев назад в конечном итоге передала его PIPC. Согласно Yonhap News, PIPC определила, что социальная сеть передала личную информацию 3,3 миллиона южнокорейских пользователей (из 18 миллионов) другим компаниям без согласия с мая 2012 года по июнь 2018 года.

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Наблюдательный орган сообщил, что Facebook делился именами людей, адресами, датами рождения, опытом работы, местами проживания и статусами отношений с другими компаниями, когда они входили в систему. Кроме того, он заявил, что Facebook мог поделиться этой информацией с 10 000 других компаний. Тем не менее, регулятор не может сказать, сколько именно информации было передано, потому что Facebook, очевидно, не предоставил соответствующей документации. PIPC также обвинила социальную сеть в отправке неполных или фальшивых документов. Facebook отверг обвинения, заявив Yonhap News, что "полностью сотрудничал со следствием".

Это первый случай, когда PIPC оштрафовал социальную сеть, но это не первый случай, когда Facebook испытывает проблемы в этой стране. Еще в 2018 году Комиссия по коммуникациям Кореи оштрафовала компанию на 396 706 долларов США за замедление соединений пользователей в 2016 и 2017 годах. Однако Facebook выиграл судебную тяжбу против комиссии, и штраф был в конечном итоге отменен. Административный суд Сеула тогда постановил, что штраф был незаконным, поскольку компания не намеревалась замедлять предоставление услуг в стране.

Как сообщало издание "Комментарии", в Турции Google оштрафовали на 26 млн долларов.


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Источник: https://www.engadget.com/facebook-6-million-fine-korea-sharing-user-data-120542835.html
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