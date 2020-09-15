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YouTube запустил нового конкурента TikTok

YouTube начал тестировать новую программу для создания коротких видео

сегодня, 11:22
Автор:

Павел Зинченко

Видеохостинг YouTube объявил, что протестирует бета-версию своего нового конкурента TikTok в Индии. YouTube Shorts будет ограничивать видео до 15 секунд, а на платформе будут представлены инструменты для  создания коротких видео, похожих на китайские TikTok. Об этом сообщает BBC.

YouTube запустил нового конкурента TikTok

В июне Индия запретила TikTok и 58 других китайских приложений из-за обострения пограничной напряженности между двумя странами. В то время Индия была крупнейшим зарубежным рынком TikTok с примерно 120 миллионами пользователей. YouTube также будет конкурировать с рядом местных конкурентов, которые поспешили заполнить пустоту после запрета TikTok в Индии.

В своем блоге вице-президент YouTube по управлению продуктами Крис Джаффе сказал, что Shorts предназначены "для авторов и художников, которые хотят снимать короткие запоминающиеся видео, используя только свои мобильные телефоны".

Новая платформа оснащена многосегментной камерой для объединения нескольких видеоклипов, регуляторами скорости, а также таймером и обратным отсчетом для записи без помощи рук. Shorts также дает пользователям возможность записывать с использованием музыки, а также доступ к библиотеке песен.

Как сообщало издание "Комментарии", Северная Корея отправила зашифрованное сообщение через YouTube.


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