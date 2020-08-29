Шпионские страсти: Северная Корея отправила зашифрованное сообщение через YouTube

На YouTube-аккаунте северокорейского государственного "Радио Пхеньян" было размещено видео, в котором женщина-диктор читает странное сообщение с набором цифровых кодов. Потом видео удалили. Об этом сообщает Revyun.

Видео под названием 0100011001-001 длится одну минуту. Диктор описала свой текст как "задание по анализу информационных технологий университета дистанционного обучения для агентов экспедиции № 719".

Она повторяла такие фразы, как "номер 23 на странице 564, номер 19 на странице 479, номер 20 на странице 694". Видео было просмотрено более 5000 раз, прежде чем было удалено с канала.

Южнокорейские журналисты назвали это "зашифрованным сообщением" для спецагентов страны за рубежом. Это первый случай, когда Северная Корея использовала канал YouTube для отправки сообщений своим агентам, хотя, по сообщениям южнокорейских СМИ, "Радио Пхеньян" регулярно осуществляет передачи такого типа со времен Холодной войны. Последний раз эти трансляции были 7 и 13 марта.

Как сообщало издание "Комментарии", Северная Корея удивила мир, выпустив собственный смартфон.

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