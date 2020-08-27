YouTube удаляет миллионы видео без всяких оснований

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Павел Зинченко
YouTube удалил больше видео, чем когда-либо за период карантина. Во втором квартале года было удалено более 11 миллионов видео, по сравнению с шестью миллионами в начале года. Об этом сообщает BBC со ссылкой на свой источник внутри компании.
YouTube заявил, что он сделал выбор в пользу "чрезмерного принуждения" в своих автоматических системах, когда во время блокировки у него не хватало персонала. Это привело к тому, что многие видео были удалены по ошибке.
Обычно "вредоносный контент" рассылается рецензентам, но из-за Covid-19 рецензентов работало меньше. "Один из вариантов заключался в том, чтобы ограничить нашу работу только тем, что можно было бы обработать с нашими ограниченными возможностями проверки", - говорится в сообщении компании.
Другой вариант заключался в том, чтобы "развернуть более широкую сеть, чтобы большая часть контента, который потенциально может нанести вред сообществу, был быстро удален". Именно по этому пути и пошла компания. Обратной стороной такого решения было то, что некоторые видео, которые не нарушают правила, были ошибочно удалены системой.
YouTube сообщил, что количество обращений со стороны создателей видео резко возросло - с 165 941 до 325 439. Результат не был неожиданным - YouTube заявил в марте, что авторы "могут увидеть увеличение количества удаленных видео". Обычно видеохостинг восстанавливает только около 25% видео, которые были автоматически удалены после проверки человеком. По его сообщениям, теперь это число увеличилось до 50% видео, которые восстанавливаются по апелляции.
Как сообщало издание "Комментарии", YouTube больше не будет присылать уведомления о новых видео на электронку.
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