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Главная Новости IT технологии Японские ученые создали сердце из мышиных клеток
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Японские ученые создали сердце из мышиных клеток

Искусственное сердце можно использовать для проверки безопасности новых лекарств

сегодня, 14:01
Автор:

Павел Зинченко

Группа японских исследователей утверждает, что им удалось создать функциональное "мини-сердце" с использованием эмбриональных стволовых клеток мыши. Об этом сообщает Japan Bullet.

Японские ученые создали сердце из мышиных клеток

Группа ученых из Токийского медицинского и стоматологического университета под руководством профессора Ишино Фумитоши культивировала ES-клетки, добавляя специальный белок, называемый ламинином. Эмбриональные стволовые клетки обладают способностью развиваться во все видах клеток тела и обладают характеристиками, аналогичными iPS-клеткам.

Исследователи говорят, что примерно через две недели клетки сформировали сердцевидную структуру диаметром около одного миллиметра. Сообщается, что сердце имеет предсердие и желудочек, бьется, как настоящее сердце, и имеет структуру, аналогичную сердцу зародыша мыши. Исследователи говорят, что это первый случай, когда сердце было успешно разработано с трехмерной структурой.

Ишино также сообщил, что его команда планирует исследовать, можно ли таким же образом создать миниатюрное сердце из человеческих iPS-клеток. Он добавляет, что искусственное сердце можно использовать для проверки безопасности новых лекарств.

Как сообщило издание "Комментарии", роботы смогут напечатать органы прямо внутри человека.


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