Xiaomi использовала развод Билла Гейтса с женой для рекламы

Xiaomi опубликовала в Twitter неоднозначную рекламу смартфона Mi 11 с упоминанием развода Билла Гейтса с женой.

Xiaomi (фото из открытых источников)

Компанию раскритиковали за неудачный маркетинговый ход, и реклама была удалена. Однако люди успели сделать ее скриншоты.

В посте Xiaomi написала следующее:

"Хотя разрыв с вашим партнером-миллиардером может быть не самым разумным решением, наш Mi 11 полностью заряжается за 45 минут с помощью 55-Вт ведущей турбо-зарядки, что означает, что вы всегда готовы уйти".





АЛЛО и Xiaomi, мировой технологический лидер, расширяют свое присутствие в премиальном сегменте персональных транспортных средств с новым Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition.

Напомним,

Лимитированная версия популярного электросамоката уже доступна для приобретения – эксклюзивно в магазинах АЛЛО, Smart Home, авторизованных Mi Store и на allo.ua по цене 27 999 грн.

Урбанисты теперь имеют более удобный и модный способ передвижения по городу, который непременно привлечет внимание. Теперь передвигаться премиально можно даже вопреки загруженности трафика и пробкам.

Новое издание сочетает в себе элементы дизайна ведущей команды Формулы-1 и многолетний опыт создания электросамокатов от Xiaomi, обеспечивая надежность, стиль и удобство без компромиссов.

Фанаты Формулы-1 смогут продемонстрировать свою приверженность с помощью специальных дизайнерских акцентов Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition и логотипа любимой команды у заднего колеса.

"создании конкурента". Именно с таким громким заявлением на рынке технологий появилась компания Xiaomi, представляя аналог нашумевшему Clubhouse. Программа, разработанная китайцами, называется MiTalk и сейчас находится на стадии первичной проверки.

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