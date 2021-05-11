Xiaomi использовала развод Билла Гейтса с женой для рекламы

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Ольга Чародий
Xiaomi опубликовала в Twitter неоднозначную рекламу смартфона Mi 11 с упоминанием развода Билла Гейтса с женой.
Xiaomi (фото из открытых источников)
Компанию раскритиковали за
неудачный маркетинговый ход, и реклама была удалена. Однако люди успели сделать
ее скриншоты.
В посте Xiaomi написала следующее:
Напомним, АЛЛО и Xiaomi, мировой технологический лидер, расширяют свое присутствие в премиальном сегменте персональных транспортных средств с новым Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition.
Лимитированная версия популярного электросамоката уже доступна для приобретения – эксклюзивно в магазинах АЛЛО, Smart Home, авторизованных Mi Store и на allo.ua по цене 27 999 грн.
Урбанисты теперь имеют более удобный и модный способ передвижения по городу, который непременно привлечет внимание. Теперь передвигаться премиально можно даже вопреки загруженности трафика и пробкам.
Новое издание сочетает в себе элементы дизайна ведущей команды Формулы-1 и многолетний опыт создания электросамокатов от Xiaomi, обеспечивая надежность, стиль и удобство без компромиссов.
Фанаты Формулы-1 смогут продемонстрировать свою приверженность с помощью специальных дизайнерских акцентов Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition и логотипа любимой команды у заднего колеса.Ранее мы сообщали о "создании конкурента". Именно с таким громким заявлением на рынке технологий появилась компания Xiaomi, представляя аналог нашумевшему Clubhouse. Программа, разработанная китайцами, называется MiTalk и сейчас находится на стадии первичной проверки.
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