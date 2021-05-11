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Главная Новости IT технологии Xiaomi использовала развод Билла Гейтса с женой для рекламы
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Xiaomi использовала развод Билла Гейтса с женой для рекламы

Китайская компания Xiaomi использовала развод миллионеров Билла и Мелинды Гейтс как повод для рекламы своего смартфона

11 мая 2021, 22:44
Автор:

Ольга Чародий

Xiaomi опубликовала в Twitter неоднозначную рекламу смартфона Mi 11 с упоминанием развода Билла Гейтса с женой.

Xiaomi использовала развод Билла Гейтса с женой для рекламы

Xiaomi (фото из открытых источников)

Компанию раскритиковали за неудачный маркетинговый ход, и реклама была удалена. Однако люди успели сделать ее скриншоты.

В посте Xiaomi написала следующее:

"Хотя разрыв с вашим партнером-миллиардером может быть не самым разумным решением, наш Mi 11 полностью заряжается за 45 минут с помощью 55-Вт ведущей турбо-зарядки, что означает, что вы всегда готовы уйти".


Напомним, АЛЛО и Xiaomi, мировой технологический лидер, расширяют свое присутствие в премиальном сегменте персональных транспортных средств с новым Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition.

Лимитированная версия популярного электросамоката уже доступна для приобретения – эксклюзивно в магазинах АЛЛО, Smart Home, авторизованных Mi Store и на allo.ua по цене 27 999 грн. 

Урбанисты теперь имеют более удобный и модный способ передвижения по городу, который непременно привлечет внимание. Теперь передвигаться премиально можно даже вопреки загруженности трафика и пробкам.

Новое издание сочетает в себе элементы дизайна ведущей команды Формулы-1 и многолетний опыт создания электросамокатов от Xiaomi, обеспечивая надежность, стиль и удобство без компромиссов.

Фанаты Формулы-1 смогут продемонстрировать свою приверженность с помощью специальных дизайнерских акцентов Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition и логотипа любимой команды у заднего колеса.

Ранее мы сообщали о "создании конкурента". Именно с таким громким заявлением на рынке технологий появилась компания Xiaomi, представляя аналог нашумевшему Clubhouse. Программа, разработанная китайцами, называется MiTalk и сейчас находится на стадии первичной проверки.


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Источник: https://twitter.com/MaxWinebach/status/1391858140271071232?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1391858140271071232%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.ru%2Ftechnology%2Fxiaomi-poshutila-o-razvode-billa-i-melindy-gejts-v-svo
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