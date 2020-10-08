Windows 10 поинтересуется, зачем вам компьютер

Компания Microsoft "научила" Windows 10 новому навыку — при установке ОС будет спрашивать пользователя, для каких целей будет использоваться компьютер. Например, будет ли это просто домашний компьютер, компьютерный гейминг, для учебных целей или, возможно, бизнес-ПК. Об этом сообщает информационное издание Gadget Tendency.

Windows 10 получила интересную функцию

Разумеется, пользователь может пропустить этот шаг. А если он решит все-таки ответить, то система будет оптимизирована под его потребности. Например, при выборе "Семья" в качестве цели использования система автоматически попросит пользователя указать всех, кто будет использовать компьютер и, возможно, разграничит права доступа к разному контенту. А когда пользователь выбирает "Игры", настройки можно применять для повышения производительности.

Новая функция реализована в Windows 10 Insider Preview Build 20231, которая уже стала доступна для тестирования в Dev Channel. Но когда она появится в финальной версии Windows 10, информации пока нет.

Как сообщало издание "Комментарии", Microsoft может приобрести компанию Nokia уже в ближайшем будущем.

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