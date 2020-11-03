WhatsApp обзаведется новым полезным инструментом

Первая информация о новых инструментах управления хранилищем для WhatsApp появилась в июне 2020 года. Команда разработчиков окончательно подтвердила эти данные. Об этом сообщает издание Gadget Tendency.

WhatsApp получил новую функцию

Компания объявила, что на этой неделе представит обновленный инструмент управления хранилищем. Его можно найти в разделе "Настройки"> "Хранилище и данные"> "Управление хранилищем".

Новое меню предлагает различные варианты удаления больших и часто отправляемых файлов. Кроме того, пользователи смогут пакетно удалять данные и сортировать их по возрасту или размеру. Они также получат визуальную разбивку хранилища, используемого мессенджером.

Разработчики решили сохранить текущую возможность просмотра и управления хранилищем в каждом чате. Поэтому, если пользователь знает, что некий собеседник отправляет слишком много тяжелых файлов, то он может принять необходимые меры по очистке накопителя.

Похоже, что новое меню управления хранилищем активируется на стороне сервера, а не через обновление приложения. Некоторые пользователи уже получили доступ к новой функции. Судя по всему, WhatsApp постепенно его выкатывает.

Как сообщало издание "Комментарии", пользователи WhatsApp смогут совершать покупки прямо в чате.

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