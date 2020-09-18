Впервые в истории: женщина умерла в результате кибератаки

Немецкая полиция начала расследование убийства после того, как женщина умерла во время кибератаки на больницу. Хакеры вывели из строя компьютерные системы в университетской больнице Дюссельдорфа, и пациентка скончалась, когда врачи пытались перевести ее в другую больницу. Об этом сообщает BBC.

Сегодня утром прокуратура Кельна официально возбудила дело об убийстве по неосторожности, заявив, что в этом можно обвинить хакеров. Один из экспертов сказал, что в случае подтверждения данной версии это будет первый известный случай гибели людей в результате взлома. Атака вымогателя поразила больницу ночью 9 сентября, скомпилировав данные и сделав компьютерные системы неработоспособными.

Такие атаки представляют собой одну из самых серьезных угроз в кибербезопасности: в этом году уже прошли десятки громких атак. Злоумышленники могут потребовать крупные платежи в криптовалюте в обмен на программный ключ, разблокирующий IТ-системы. Пациентка из Дюссельдорфа должна была пройти плановое лечение для спасения жизни и была переведена в другую больницу в Вуппертале, которая находится примерно в 30 км от нее. При транспортировке женщина умерла.

Некоторые местные СМИ предполагают, что хакеры не намеревались атаковать больницу, а на самом деле пытались атаковать другой университет. Сообщается, что после того, как хакеры осознали свою ошибку, они передали больнице ключ дешифрования, не требуя оплаты, прежде чем исчезнуть.

Как сообщало издание "Комментарии", хакеры атаковали крупную фондовую биржу.

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