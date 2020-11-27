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Главная Новости IT технологии Впервые в истории iPad соберут за пределами Китая
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Впервые в истории iPad соберут за пределами Китая

О перенесении производства iPad и MacBook сообщил источник, пожелавший остаться неназванным

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

По сообщениям источника в цепочке поставок, производитель высокотехнологичной продукции Foxconn впервые переносит часть производства iPad за пределы Китая. В отчете говорится, что некоторые iPad будут производиться во Вьетнаме, начиная с первой половины следующего года.

Впервые в истории iPad соберут за пределами Китая

Apple переносит производство iPad

Apple уже давно диверсифицирует производство iPhone в ряде стран, при этом значение Индии как производственного центра растет, но Foxconn пока собирает iPad только в Китае.

Foxconn перевезет часть iPad и MacBook в сборе из Китая во Вьетнам по запросу Apple, сказал человек, знакомый с данным проектом, поскольку американская компания диверсифицирует производство, чтобы минимизировать влияние китайско-американской торговой войны. Foxconn строит сборочные линии для планшетов Apple iPad и ноутбуков MacBook на своем заводе во Вьетнаме на северо-востоке провинции Бакджанг.

Перенос производства iPad во Вьетнам станет первым случаем, когда Foxconn собирает устройства за пределами Китая. В отчете говорится, что Apple здійснила этот шаг из-за опасений по поводу чрезмерной зависимости от Китая как производственного центра. Хотя напряженность в отношениях с Китаем, вероятно, снизится после ухода Трампа с поста президента в январе, торговая война, вероятно, послужила тревожным сигналом для компании, ускорив планы по дальнейшей диверсификации ее цепочек поставок.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple заплатит 113 млн долларов за намеренное замедление работы iPhone.


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Источник: https://9to5mac.com/2020/11/26/ipad-production-moving-outside-china/#more-681755
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