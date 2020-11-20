kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 20.11.2020

BTC/USD

17868.77

ETH/USD

472.87

LTC/USD

82.03

НБУ 20.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.79

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT гаджет Apple заплатит 113 млн долларов за намеренное замедление работы iPhone
commentss НОВОСТИ Все новости

Apple заплатит 113 млн долларов за намеренное замедление работы iPhone

Apple признала свою вину в том, что iPhone после обновлений теряли производительность и пользователям приходилось покупать новые смартфоны

сегодня, 01:50
Автор:

Татьяна Веремеева

Компания Apple заплатит 113 млн долл., чтобы урегулировать расследование в 34 штатах, касательно преднамеренных действий, которые вызывали проблемы с батареей iPhone, в результате чего устройства могли отключаться. Вместо того, чтобы раскрыть эту проблему потребителям или заменить батареи, Apple выпустил обновление программного обеспечения в декабре 2016 года, которое повлияло на производительность старых моделей iPhone. Об этом пишет CNN.

Apple заплатит 113 млн долларов за намеренное замедление работы iPhone

Новости об этой практике расстроили потребителей Apple Многие считали, что это была попытка побудить пользователей покупать новые iPhone.

После этого компания Apple извинилась и временно снизила цену замены батарей с 79 до 29 долларов. Также смартфоны получили функцию , позволяющую пользователям iPhone следить за состоянием батареи.

Несмотря на извинения компания столкнулась с юридическими последствиями. В марте Apple согласилась заплатить до полумиллиарда долларов, чтобы урегулировать коллективный иск, обвиняющий ее в замедлении работы iPhone, чтобы заставить пользователей покупать новые.

Помимо выплаты государствам миллионов долларов, Apple согласилась предоставлять обновления о состоянии батареи iPhone, производительности и управлении питанием на своем веб-сайте или в примечаниях к установке.

Ранее "Комментарии" писали, что в Британии похитили технику Apple на 5 миллионов фунтов.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/2020/11/19/tech/apple-battery-settlement/index.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ