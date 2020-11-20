Apple заплатит 113 млн долларов за намеренное замедление работы iPhone

Компания Apple заплатит 113 млн долл., чтобы урегулировать расследование в 34 штатах, касательно преднамеренных действий, которые вызывали проблемы с батареей iPhone, в результате чего устройства могли отключаться. Вместо того, чтобы раскрыть эту проблему потребителям или заменить батареи, Apple выпустил обновление программного обеспечения в декабре 2016 года, которое повлияло на производительность старых моделей iPhone. Об этом пишет CNN.



Новости об этой практике расстроили потребителей Apple Многие считали, что это была попытка побудить пользователей покупать новые iPhone.

После этого компания Apple извинилась и временно снизила цену замены батарей с 79 до 29 долларов. Также смартфоны получили функцию , позволяющую пользователям iPhone следить за состоянием батареи.

Несмотря на извинения компания столкнулась с юридическими последствиями. В марте Apple согласилась заплатить до полумиллиарда долларов, чтобы урегулировать коллективный иск, обвиняющий ее в замедлении работы iPhone, чтобы заставить пользователей покупать новые.

Помимо выплаты государствам миллионов долларов, Apple согласилась предоставлять обновления о состоянии батареи iPhone, производительности и управлении питанием на своем веб-сайте или в примечаниях к установке.

Ранее "Комментарии" писали, что в Британии похитили технику Apple на 5 миллионов фунтов.

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