Военные США рассказали о хакерской армии Северной Кореи

Отчет, представленный армией США, показывает, что на Северную Корею в настоящее время работает более 6000 хакеров, размещенных в таких странах, как Беларусь, Китай, Индия, Малайзия, Россия и другие. Об этом сообщает Сointelegraph.

Операции четырех хакерских подразделений контролируются Бюро 121, отделом руководства кибервойной страны-изгоя. В отчете, получившем название North Korean Tactics, предполагается, что хакеры не осуществляют кибератаки исключительно из самой Северной Кореи, поскольку в стране отсутствует IТ-инфраструктура для развертывания массовых кампаний.

"Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями", называемое Bluenoroff Group, насчитывает около 1700 членов и занимается крипто-преступлениями, "концентрируясь на долгосрочной оценке и использовании уязвимостей вражеских сетей". Самая известная организация, Lazarus Group, провела множество громких взломов криптовалютных бирж и запустила вредоносное ПО WannaCry в период с 2016 по 2017 год. Она также стояла за печально известным взломом Sony Pictures.

Миссия этой группировки состоит в том, чтобы "создать социальный хаос, атаковав уязвимые места вражеских сетей, если это будет предписано режимом". Однако армия США не смогла оценить, сколько хакеров в подразделении.

В марте Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило санкции на двух граждан Китая, обвиняемых в отмывании криптовалюты, украденной в 2018 году в результате взлома, связанного с Lazarus Group. OFAC обвинило задержанных в пособничестве "злонамеренной кибернетической деятельности".

Согласно последним сообщениям, киберпреступники из Северной Кореи подозреваются в использовании скрытых приватных монет для конвертации украденных средств в наличные.

Как сообщало издание "Комментарии", хакеры опубликовали украденные у ФБР документы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!