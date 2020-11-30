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Военные США будут общаться с помощью мозговых волн

Ученые исследовали сигналы мозга, влияющие на поведение человека

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Прорыв в расшифровке сигналов мозга может стать первым шагом на пути к общению солдат без необходимости говорить вслух во время военных операций.

Военные США будут общаться с помощью мозговых волн

ФОТО: Global News

Новое исследование успешно отделило сигналы мозга, которые влияют на поведение и действия, от тех, которые не влияют, согласно публикации C4ISRNET, в которой рассматриваются новые тенденции в технологиях ведения военных действий.

В исследовании, которое финансируется Исследовательским бюро армии США, использовался алгоритм и сложная математика, чтобы определить, какие сигналы мозга управляют движением или сигналы, относящиеся к поведению. Затем эти сигналы удалось удалить из других, более застойных отделов мозга, не связанных с поведением.

Исследователи стремятся развить свои выводы до такой степени, чтобы машина могла обеспечивать обратную связь с мозгом солдат, давая им возможность предпринять "корректирующие действия" до того, как что-то случится — функция, которая однажды может защитить здоровье бойца или технического персонала.

Как сообщало издание "Комментарии", военные США рассказали о хакерской армии Северной Кореи.


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Источник: https://news.sky.com/story/soldiers-could-one-day-communicate-through-brainwaves-say-researchers-12144482
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