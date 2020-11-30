Военные США будут общаться с помощью мозговых волн

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Павел Зинченко
Прорыв в расшифровке сигналов мозга может стать первым шагом на пути к общению солдат без необходимости говорить вслух во время военных операций.
ФОТО: Global News
Новое исследование успешно отделило сигналы мозга, которые влияют на поведение и действия, от тех, которые не влияют, согласно публикации C4ISRNET, в которой рассматриваются новые тенденции в технологиях ведения военных действий.
В исследовании, которое финансируется Исследовательским бюро армии США, использовался алгоритм и сложная математика, чтобы определить, какие сигналы мозга управляют движением или сигналы, относящиеся к поведению. Затем эти сигналы удалось удалить из других, более застойных отделов мозга, не связанных с поведением.
Исследователи стремятся развить свои выводы до такой степени, чтобы машина могла обеспечивать обратную связь с мозгом солдат, давая им возможность предпринять "корректирующие действия" до того, как что-то случится — функция, которая однажды может защитить здоровье бойца или технического персонала.
Как сообщало издание "Комментарии", военные США рассказали о хакерской армии Северной Кореи.
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