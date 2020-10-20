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Великобританя обвинила Россию в подготовке масштабных кибератак

Великобритания уверена, что российские хакеры нацелились на Олимпийские игры в Токио

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Великобритания обвинила Россию в "циничном и безрассудном" заговоре с целью саботировать Олимпийские игры в Токио. По мнению британцев, Россия намерена мстить за то, что ее спортсменам запретили участвовать в соревнованиях. Об этом сообщает информационный ресурс The Sydney Morning Herald.

Великобританя обвинила Россию в подготовке масштабных кибератак

Великобританя обвинила Россию в кибератаках

Британские официальные лица заявили, что русские подвергли кибератакам организаторов, логистические службы и спонсоров Олимпийских игр в Токио и, скорее всего, хотели сорвать спортивные мероприятия, вызвав хаос среди официальных лиц, зрителей и спортсменов.

Обвинения из Великобритании возникли в связи с тем, что официальные лица в Соединенных Штатах предъявляли обвинения шести сотрудникам российской разведки во вмешательстве в президентские выборы во Франции в 2017 году, отключении части энергосистемы Украины и проведении кибератак против зимних Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее.

Помощник генерального прокурора Джон Демерс, самый высокопоставленный чиновник министерства юстиции США, назвал эти нападения "самой разрушительной серией компьютерных атак, которую когда-либо приписывали одной группе".

"Ни одна страна не использовала свои киберпотенциалы так злонамеренно или безответственно, как Россия, необоснованно причиняя беспрецедентный ущерб для достижения небольших тактических преимуществ и удовлетворения приступов злобы", — заявил Демерс.

ГРУ и российское правительство еще не ответили на обвинения.

Как сообщало издание "Комментарии", азербайджанские хакеры атаковали серверы официальных структур Армении


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