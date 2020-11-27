Великобритания создаст специальное подразделение для контроля за техногигантами

Британия планирует создать новую спецслужбу, которая будет контролировать крупные технологические компании, включая Google и Facebook, чтобы противостоять их доминированию на рынке и не позволять им эксплуатировать потребителей и малый бизнес.

ФОТО: ABC News

Правительство Великобритании заявило в пятницу, что в следующем году оно создаст "Подразделение цифровых рынков", чтобы обеспечить соблюдение нового кодекса поведения, регулирующего поведение технологических гигантов, доминирующих на рынке онлайн-рекламы.



Подразделение цифровых рынков, запуск которого запланирован на апрель следующего года, будет контролировать новый режим регулирования для технологических компаний, направленный на усиление конкуренции.



Эти меры были представлены в выводах бывшего экономического советника Обамы Джейсона Фурмана, которому Министерство финансов Великобритании поручило провести обзор цифровой экономики.



Согласно новому кодексу, технологические компании должны будут более прозрачно использовать данные потребителей. Они должны будут позволить пользователям выбирать, получать ли персонализированную рекламу, и им не будет позволено усложнять клиентам использование конкурирующих платформ.



Подразделение цифровых рынков может быть наделено полномочиями приостанавливать, блокировать или отменять любые решения, принимаемые крупными технологическими компаниями, и приказывать им предпринимать определенные действия для соблюдения кодекса. Если компании не будут соблюдать правила, наблюдательный орган может оштрафовать их, хотя максимальный размер штрафа еще не определен.



Как сообщало издание "Комментарии", Великобритания построит туннель под Стоунхенджем.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!