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В Южной Корее выделят 100 миллионов долларов на разработку метавселенной

В новой метавселенной пользователи смогут создать новую реальность и даже стать обладателями уникальных дизайнерских украшений

сегодня, 10:20
Автор:

Людмила Слободенюк
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Компания Naver Z в Южной Корее создала фонд в 100 миллионов долларов, чтобы в ближайшие месяцы закончить детальную разработку метавселенной. Недавно они запустили плагин на базе Unity, позволяющий создателям разрабатывать 2D и 3D контент для мобильных телефонов, компьютеров и устройств виртуальной реальности. Теперь средства из фонда будут выделены для авторов и разработчиков, чтобы завершить революцию в сфере создания виртуального мира. Об этом пишет издание TechCrunch, передает портал "Комментарии".

В Южной Корее выделят 100 миллионов долларов на разработку метавселенной

Метавселенная разработка. Фото из открытых источников

В настоящее время южнокерейский вариант виртуального мира называется Zepeto и предлагает смесь развлечений, игр и социальных сетей, что позволяет пользователям отображать свои селфи в 3D-аватарах, создавать цифровые пространства и взаимодействовать с другими.

"По состоянию на январь приложение имеет 20 миллионов активных пользователей ежемесячно по сравнению с 10 миллионами в мае 2020 года", – рассказал Руди Ли, главный стратег Naver Z.

По данным разработчиками, на сегодняшний день среднее время, которое пользователи проводят в разработанной ими метавселенной, составляет 30 минут. У Zepeto есть пользователей во всем мире, но особенно среди женщин-подростков и младших двадцати лет в Южной Корее и Китае. Учитывая целевую демографическую группу, неудивительно, что дизайнерские бренды, такие как Gucci и Ralph Lauren, а также знаменитости Blackpink и Selena Gomez, воспользовались Zepeto для создания собственного брендового цифрового опыта. Дизайнерские аксессуары, которые очень дороги для большинства людей в реальной жизни, вдруг становятся доступнее в виртуальном мире Zepeto. Фонд разработчиков в размере 100 миллионов долларов позволит Zepeto диверсифицировать поддерживаемый им диапазон метавселенной. Naver Z планирует приобрести пакет акций в перспективных студиях с помощью плагина Unity для создания 3D-ощущений на Zepeto, а также раздавать денежные вознаграждения высокопотенциальным создателям Zepeto с помощью плагина.

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Источник: https://techcrunch.com/2022/01/27/south-koreas-naver-z-launches-100m-fund-for-metaverse-creators/
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