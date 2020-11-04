В YouTube появился ролик, который демонстрирует, как легко можно обманывать людей в интернете

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Дмитрий Симоненко
На You-Tube набирает популярности видео, которое в
качестве примера демонстрирует как можно стать жертвой мошенников в мировой
сети. И речь не идет об обмане как таковом, просто парень наочно показывает, на
что способны современные ІТ-технологии.
На видео видно,
как внешность спикера претерпевает изменения в считанные мгновения. То у парня
исчезают очки, затем резко меняются черты лица. Он комментирует изменения во
внешности, рассказав, что его внешний вид наложен с помощью компьютера и меток,
сделанных маркером. В конце ролика оказывается, что фон тоже виртуальный — изображение
создано в режиме "хромакей", т.е. наложено на зелёный экран.
Сняв такое
видео, его авторы демонстрируют, насколько легко с помощью современных
технологий можно создать дипфейк или "примерять" чужую внешность.
Известно, что такие технологии давно уже применяются для создания персонажей в кинолентах. Например, такой эффект использовался в сериале "Игра престолов".
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что французский актер Клод Жиро, известный по роли маркиза Филиппа де Плесси-Белльеэ в серии фильмов про Анжелику, умер в возрасте 84 лет. Об этом во вторник сообщила газета La Montagne.
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