В YouTube появился ролик, который демонстрирует, как легко можно обманывать людей в интернете

На You-Tube набирает популярности видео, которое в качестве примера демонстрирует как можно стать жертвой мошенников в мировой сети. И речь не идет об обмане как таковом, просто парень наочно показывает, на что способны современные ІТ-технологии.

На видео видно, как внешность спикера претерпевает изменения в считанные мгновения. То у парня исчезают очки, затем резко меняются черты лица. Он комментирует изменения во внешности, рассказав, что его внешний вид наложен с помощью компьютера и меток, сделанных маркером. В конце ролика оказывается, что фон тоже виртуальный — изображение создано в режиме "хромакей", т.е. наложено на зелёный экран.

Сняв такое видео, его авторы демонстрируют, насколько легко с помощью современных технологий можно создать дипфейк или "примерять" чужую внешность.

Известно, что такие технологии давно уже применяются для создания персонажей в кинолентах. Например, такой эффект использовался в сериале "Игра престолов".





Ранее "Комментарии" сообщали о том, что французский актер Клод Жиро, известный по роли маркиза Филиппа де Плесси-Белльеэ в серии фильмов про Анжелику, умер в возрасте 84 лет. Об этом во вторник сообщила газета La Montagne.



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