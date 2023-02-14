В Украине успешно провели ракетный запуск беспилотника

Сообщается, что их называют аналогом иранских дронов-камикадзе. Видео запуска первого украинского ракетного дрона обнародовал старший научный сотрудник химического факультета КНУ им. Шевченко Сергей Пипко. Этот ученый уже более 40 лет собирает и запускает любительские ракеты. В 2018 году он возглавил NAURocket – студенческое конструкторское бюро экспериментального ракетостроения.





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По словам Сергея, преимущества таких дронов в том, что не нужно собирать и разбирать катапульту, а запуск можно проводить с очень короткой направляющей или вообще без направляющей, с места. Например, с кузова пикапа или грузовика, остановившись всего на минуту. Можно запускать залпом несколько штук в минуту.



Как известно, Российская Федерация атакует Украину дронами-камикадзе, закупаемыми в Иране. Украина использует систему "Ловцы шахедов" для защиты объектов критической инфраструктуры. Она базируется на использовании оборонных технологий, подлинных тем, что применяют в США. Комплекс радаров и средств глушения сигнала помогает обнаруживать и блокировать беспилотники.





Ранее мы писали о платформе Delta , благодаря которой солдаты в режиме онлайн видят поле сражения с расположением вражеских сил. К платформе подтягиваются данные от аэроразведки, спутников, беспилотников, стационарных камер, радаров, чатов и т.д. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Delta является важным компонентом при планировании военных операций. Центр инноваций Минобороны постоянно усовершенствует платформу, добавляя новые функции.

Мы также писали, что оборонное ведомство определилось с местом дислокации центра по обслуживанию беспилотников Bayraktar. Этому предшествовало подписание Меморандума о сотрудничестве между Минобороны и компанией Baykar Makina. Ожидается, что строительство совместного учебно-испытательного сервисного центра послужит для обслуживания, текущего ремонта, модернизации, обучения персонала, связанного с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.

