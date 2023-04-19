В Украине создадут платформу реестров: подробности

Кабмин принял решение, согласно которому ускоряется цифровизация, а именно — одобрил постановление о создании платформы реестров. Она уже прошла проверку специалистами Госспецсвязи и вскоре будет запущена. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на вице-премьера Михаила Федорова.

Реєстр майна держслужбовців - один з найвідоміших в Україні

Сейчас в Украине действуют около 450 реестров, но 80% из них, по словам Михаила Федорова, чувствительны к вмешательству хакеров. Новая платформа будет менее уязвима для этого.

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Кроме того, уверяет Федоров, она ускорит получение гражданами услуг в онлайн-формате. Также ожидается, что платформа сэкономит миллионы гривен средств, которые сейчас тратятся на администрирование реестров.

"Цифровизируем. Чтобы бегали данные, а не люди", — говорит Михаил Федоров.

Тем временем, Россия атаковала Одесскую область дронами.

На Донбассе оккупанты создали "мобильные группы".

А Путин задумал две войны, говорит эксперт.

“Нужно различать две войны, которые задумал Путин. Украина – это был элемент его стратегии. Основная война, он это уже объяснял в ноябре, ведется с НАТО. Его план был, и это прогнозировала американская разведка, что Киев упадет через неделю. После этого в ареоле этой победы Путин появился бы на границах Балтии и Польши, размахивая своей ядерной бомбой, и повторил бы более убедительный призыв: собирайте манатки и убирайтесь", — считает он. — “Путин был в шаге от своего грандиозного успеха, но героическое сопротивление Украины сломало этот сценарий. За этот год Запад вернулся в свое прежнее состояние. Украина за шиворот вытащила ушедший на пенсию Запад в мировую историю”.

