В Токио открыли стеклянные общественные туалеты

В японской столице Токио запустили проект, который должен изменить представление людей об общественных туалетах. Для этого дизайнерская компания установила в двух парках города прозрачные туалеты. Об этом сообщает издание Global News.

Эти приспособления открылись в районе Сибуя в начале этого месяца, где они уже привлекают посетителей, желающих увидеть, как они работают. Каждый туалет представляет собой стеклянный шкаф для дефекации с туалетом, раковиной, приспособлениями для обеспечения доступности и всеми другими удобствами общественной уборной, включая конфиденциальность.

Туалеты сделаны из специального "умного" стекла, которое автоматически становится матовым, когда человек закрывает дверь, давая посетителям возможность спокойно делать свое дело. Другими словами, пользователь может заглянуть в туалет, прежде чем войти, но другие люди не могут видеть находящегося в кабинке человека.

Прозрачные туалеты являются частью проекта Tokyo Toilet Project, инициативы, осуществляемой некоммерческой организацией Nippon Foundation, по строительству 17 туалетов нового поколения по всему городу. Шестнадцать разных художников спроектировали туалеты, но архитектор Сигеру Бан, похоже, привлек больше внимания своими стеклянными конструкциями.



Фонд Nippon Foundation заявляет, что поддержал проект, потому что туалеты являются "символом всемирно известной культуры гостеприимства Японии". Фонд заявляет, что будет работать с правительством города и туристической ассоциацией над тем, чтобы объекты оставались чистыми. Остальные туалеты в рамках проекта планируется открыть следующей весной.

Как сообщало издание "Комментарии", роботы смогут напечатать органы прямо внутри человека.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!