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В США презентовали самый современный в мире ударный бомбардировщик (ВИДЕО)

Особый упор при разработке был сделан на дальности радиуса действия бомбардировщика, однако конкретные детали на этот счет являются засекреченной информацией.

сегодня, 05:35
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Автор:

Анна Нестерова








Нортроп Грумман B-21 "Рейдер"(Northrop Grumman B-21 Raider) — это перспективный американский стратегический бомбардировщик нового поколения, разрабатываемый компанией Northrop Grumman в рамках программы Long Range Strike Bomber.

В США презентовали самый современный в мире ударный бомбардировщик (ВИДЕО)

Бомбардировщик Northrop Grumman B-21 Raider/ Фото: скриншот

Предполагается, что летательный аппарат, который создается на основе передовых технологий, будет наделен значительной бомбовой нагрузкой и малозаметностью. Известно, что он способен нести как обычные боеприпасы, так и термоядерное оружие. Кроме этого, сообщается, что бомбардировщик сможет нести и проектируемые и перспективные системы вооружения (секретное оружие, которое находится на данный момент на этапе разработки), поскольку изначально в основу проектирования B-21 были заложены принципы "открытой архитектуры".

Особый упор при разработке был сделан на дальности радиуса действия бомбардировщика, однако конкретные детали на этот счет являются засекреченной информацией.

Для самого современного бомбардировщика предусмотрена аэродинамическая схема "летающее крыло", которая позволяет существенно уменьшить эффективную площадь рассеяния и, как следствие, снизить радиолокационную заметность летательного аппарата. Первый полёт инновационного B-21 Raider ожидается в 2023, а принятие на вооружение в 2026-2027 годах.

ВВС США планируют получить не менее 149 единиц B-21 "Рейдер" для замены существующего парка стратегических бомбардировщиков и расширения его под будущие потребности.

Первый прототип самого современного в мире бомбардировщика был показан публике в начале декабря 2022 года, перед сборочным комплексом ВВС США в Калифорнии.

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