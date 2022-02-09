В Слуге народа рассказали, что ждет Украину в 2024 году благодаря реформе цифровизации

Украина уверенно идет в клуб наиболее цифровых стран мира. И это залог того, что наша страна способна быть современным и успешным государством. Прошло два года с начала масштабной цифровизации в Украине, и теперь власти могут подвести определенные итоги. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook рассказывает нардеп "Слуги народа" Егор Чернев.

Егор Чернев. Фото: Фейсбук Егора Чернева

Нардеп подчеркнул, главное, что удалось достичь благодаря цифровизации – это уменьшение коррупции, потому что правило в Украине не поменялось: нет чиновника – нет взятки. Также удалось сэкономить средства на организацию документооборота, ускорить множество юридических процедур и сэкономить время для бизнеса и граждан, расширив доступ к высокоскоростному интернету.

"Появилось и то, чего и я лично давно ждал: онлайн-прописка, справка о несудимости онлайн и шеринг техпаспорта авто. Экономические же результаты цифровизации страны в цифрах выглядят следующим образом. За 2020-2021 годы благодаря онлайн-услугам государству удалось сэкономить 14,7 миллиарда гривен. Сэкономлено 58,9 тысяч человеко-лет. Суммарный экономический эффект за это время составил 42 миллиарда гривен. И это только начало. Наша цель – к 2024 году довести долю IT в ВВП страны до 10%. За этим – будущее, и мы ежедневно его приближаем", – отметил Егор Чернев.

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