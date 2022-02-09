В Слуге народа рассказали, что ждет Украину в 2024 году благодаря реформе цифровизации

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украина уверенно идет в клуб наиболее цифровых стран мира. И это залог того, что наша страна способна быть современным и успешным государством. Прошло два года с начала масштабной цифровизации в Украине, и теперь власти могут подвести определенные итоги. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook рассказывает нардеп "Слуги народа" Егор Чернев.
Егор Чернев. Фото: Фейсбук Егора Чернева
Нардеп подчеркнул, главное, что удалось достичь благодаря цифровизации – это уменьшение коррупции, потому что правило в Украине не поменялось: нет чиновника – нет взятки. Также удалось сэкономить средства на организацию документооборота, ускорить множество юридических процедур и сэкономить время для бизнеса и граждан, расширив доступ к высокоскоростному интернету.
Читайте также на портале "Комментарии" – президент Зеленский рассказал, как цифровизация страны облегчила жизнь украинцам, а также о новых сервисах, которые теперь доступны абсолютно всем. Бумажная волокита с документами, по словам президента, теперь в прошлом.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости