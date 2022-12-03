В NASA посчитали, сколько Россия украла зерна у Украины

NASA на основе анализа спутниковых снимков пришло к выводу, что Россия украла у Украины около 6 млн. тонн пшеницы, что составляет более одного миллиарда долларов США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Bloomberg .

Украинское зерно. Фото: из открытых источников

Для своих анализов NASA использовали спутниковые изображения из программы продовольственной безопасности и сельского хозяйства. Эта технология использует модель машинного обучения, в основе которой лежит изменение текстур и цветов за определенный промежуток времени. Таким образом на карте сразу можно увидеть места, где есть собранный или не собранный урожай.

Информация от космического агентства позволяет понять, что происходило на оккупированных Россией территориях, где сложно получить какие-либо данные.

В целом на основе отчета указывает, что россияне собрали около 88% культур, которые были собраны на временно оккупированных территориях Украины. Большинство неубранного урожая находится на территориях вблизи фронтовых действий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о механизме "отмывания пшеницы" из Украины. Россияне перевозят украинское зерно в Крым. Далее используют небольшие грузовые корабли, перевозящие украденное зерно на крупные грузовые суда. Посредством такого механизма Россия выдает украинское зерно за свое и продает его на международных рынках.

Также "Комментарии" писали о заявлении президента Франции. Эммануэль Макрон сообщил, что для создания оборонной архитектуры для Европы необходимо предоставить гарантии безопасности для Российской Федерации. Кроме того, французский политик цитирует Владимира Путина.

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