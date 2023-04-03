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В Кабмине заявили о "приближении к цифровому безвизу"

Присоединяйтесь к бета-тесту

сегодня, 14:43
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Автор:

Константин Куликов

Украинцы теперь смогут подписывать европейские документы с помощью "Дии". Соответствующий бета-тест появился в популярном приложении. Об этом сообщают "Комментарии".

В Кабмине заявили о "приближении к цифровому безвизу"

Застосунок "Дія" може бути в вашому смартфоні

Завизировать документы можно подписью-EU, соответствующей регламенту eIDAS Европейского Союза. Соответственно страны ЕС смогут проверить наложенную подпись и убедиться, что документ подписали именно вы.


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"Присоединяйтесь к бета-тесту, — написал вице-премьер Михаил Федоров в своем телеграмм-канале. — Работает все очень просто. Обновляете "Дию" до последней версии — и приложение автоматически создает два варианта подписи. По украинскому стандарту (ДСТУ) и международному (ECDSA). Процесс не изменился. Один клик глазами, биометрия лица сверяется с биометрией в реестре — и вы заключаете онлайн-контракт с иностранными партнерами, подписываете заявление и т. п. Во время бета-теста подписать документ Дия.Подписью-EU можно на двух платформах: ID.GОV.UА (ICEI) и в сервисе документооборота Вчасно. Далее — масштабируем сервис".

"Взаимное признание электронных подписей с ЕС очень важная часть цифровой евроинтеграции. Мы на правильном пути... Приближаемся к цифровому безвизу с ЕС", — также отметил Михаил Федоров.

Напомним, что в настоящее время в Дии также продолжается голосование по избранию национального жюри на Евровидение-2023.

Между тем, в ГУР рассказали, каких целей достигла Россия. Сестра Ким Чен Ына обвинила Украину в "безрассудной ядерной мечте".

А Зеленский предложил россиянам "два варианта".

"Я не буду говорить о конкретных вещах, потому что мы не можем дать возможность террористам из РФ подготовиться к нашим методам и шагам по деоккупации. Но мы это сделаем, и они должны знать это. У них еще есть время уйти оттуда, иначе мы их уничтожим" , – в частности, заявил Владимир Зеленский.



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