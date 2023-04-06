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В Кабмине рассказали о предстоящей "цифровой революции": кого коснется

Правительством приняты 63 программы цифровизации в разных сферах жизни

сегодня, 10:42
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Автор:

Константин Куликов

63 проекта цифровизации содержатся в принятой правительством Государственной антикоррупционной программе на 2023-2025 годы. Они касаются онлайн услуг, работы с реестрами и упрощения условий для бизнеса. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление вице-премьера Михаила Федорова, сделанное во время конференции НАПК "Путь к будущему без коррупции: пошаговая инструкция".

В Кабмине рассказали о предстоящей "цифровой революции": кого коснется

Михайло Федоров говорить про майбутню "технологічну революцію" в цифрі

Топ-приоритеты цифровизации на этот и последующие годы, по словам Федорова:


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— прозрачность восстановления ("благодаря Реестру разрушенного имущества сделаем процесс максимально открытым");

— внедрение єАкциза ("государство не будет терять 30 млрд грн в год из-за теневого рынка алкоголя и сигарет, а украинцы не будут покупать контрафактную продукцию");

— автоматизация услуг для моряков ("ранее реестр документов был фактически в частных руках и приносил организаторам "схем" до $150 млн в год. Работаем вместе с командой Александра Кубракова над усовершенствованием реестра и запуском услуг для моряков на портале Дия").

— растаможка авто ("сейчас коррупция в этой сфере — от 50 до 150 млн долларов в год. Благодаря цифровизации полностью исключим человеческий фактор и сделаем услугу автоматической в Дии. Без "схем", "взяток" и общения с чиновником").

"В ближайшие несколько лет сделаем настоящую технологическую революцию, которая будет преодолевать коррупцию, — говорит Федоров. — Цифровизация уничтожает коррупцию. Это один из самых действенных инструментов, чтобы остановить схемы на миллионы гривен, которые оседают в карманах коррупционеров. Больше услуг в онлайне — более прозрачное государство" .

По оценкам чиновника, реальный антикоррупционный и экономический эффект от цифровизации за два года составит 16,3 млрд грн, потенциальный – 48 млрд грн.

Тем временем на границе с Беларусью поставили огромный экран: показывают, как Путин и Лукашенко бомбят Украину. Эксперт рассказал, сколько времени и ресурсов нужно для гуманитарного разминирования Украины. А украинцам предложили стать инвесторами освобождения Ялты.



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Обсуждения

Іван СІрко

сегодня, 10:05

щоб ваш кабмін разом з усіма вами на куски порвали. Амінь вам і вашому кабміну!


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