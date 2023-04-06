В Кабмине рассказали о предстоящей "цифровой революции": кого коснется

63 проекта цифровизации содержатся в принятой правительством Государственной антикоррупционной программе на 2023-2025 годы. Они касаются онлайн услуг, работы с реестрами и упрощения условий для бизнеса. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление вице-премьера Михаила Федорова, сделанное во время конференции НАПК "Путь к будущему без коррупции: пошаговая инструкция".

Михайло Федоров говорить про майбутню "технологічну революцію" в цифрі

Топ-приоритеты цифровизации на этот и последующие годы, по словам Федорова:

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— прозрачность восстановления ("благодаря Реестру разрушенного имущества сделаем процесс максимально открытым");

— внедрение єАкциза ("государство не будет терять 30 млрд грн в год из-за теневого рынка алкоголя и сигарет, а украинцы не будут покупать контрафактную продукцию");

— автоматизация услуг для моряков ("ранее реестр документов был фактически в частных руках и приносил организаторам "схем" до $150 млн в год. Работаем вместе с командой Александра Кубракова над усовершенствованием реестра и запуском услуг для моряков на портале Дия").

— растаможка авто ("сейчас коррупция в этой сфере — от 50 до 150 млн долларов в год. Благодаря цифровизации полностью исключим человеческий фактор и сделаем услугу автоматической в Дии. Без "схем", "взяток" и общения с чиновником").

"В ближайшие несколько лет сделаем настоящую технологическую революцию, которая будет преодолевать коррупцию, — говорит Федоров. — Цифровизация уничтожает коррупцию. Это один из самых действенных инструментов, чтобы остановить схемы на миллионы гривен, которые оседают в карманах коррупционеров. Больше услуг в онлайне — более прозрачное государство" .

По оценкам чиновника, реальный антикоррупционный и экономический эффект от цифровизации за два года составит 16,3 млрд грн, потенциальный – 48 млрд грн.

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