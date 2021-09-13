В Интернет «слили» базу данных с персональными данными украинцев

В Сети обнаружили базу данных, которая может содержать почти 53 миллиона записей о жителях Украины. Об этом сообщили на сайте Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. "На одном из веб-сайтов в сети Интернет выявлены базу данных жителей Украины, что может содержать персональные данные: ФИО, дату рождения, номер телефона, населенный пункт, улицу, номер дома и квартиры", — говорится в сообщении.

Интернет - фото из открытых источников

В базе может содержаться 53 миллиона записей. Офис омбудсмена направил письмо Нацполиции о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и принятия соответствующих мер. Правоохранительные органы пока публично не отреагировали на заявление Офиса омбудсмена. Это уже не первый раз случается утечка персональных данных украинцев.

Напомним, хакеры опубликовали финансовые данные американских звезд и политиков. Об этом сообщает "Лента.ру", ссылаясь на TMZ, которое отказалось называть сайт, на котором была обнаружена украденная информация. Как стало известно, жертвами хакеров стали музыканты Бейонсе, Бритни Спирз и Jay-Z, актеры Мел Гибсон, Эштон Катчер, Ким Кардашьян и Пэрис Хилтон, а также глава ФБР Роберт Мюллер, вице-президент США Джо Байден, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, генпрокурор Эрик Холдер, глава полиции Лос-Анджелеса Чарли Бек и миллиардер Дональд Трамп. Associated Press отмечает, что в случае с Байденом и Клинтон в открытый доступ не попали финансовые данные, зато хакеры выложили сведения об их адресах и другую личную информацию.

Агентство указывает также, что на сайте, размещенном в домене .su (был выделен СССР), в течение понедельника появлялись данные о новых людях, включая бывшего губернатора штата Аляска Сару Пэйлин. AP добавляет, что уже после появления публикации в TMZ был создан Twitter-аккаунт, сославшийся на сайт с этими данными. В комментарии к ссылке содержалось "высказывание против полиции на русском языке".

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